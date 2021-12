Weihnachten und Corona: Gibt's Impfungen über die Feiertage? Stand: 21.12.2021 06:30 Uhr Gerade über die Feiertage hätten viele die Zeit, sich impfen zu lassen. Aber ist das möglich? Oder machen auch diejenigen Ferien, von denen wir die Spritze bekommen könnten? Immerhin ist Weihnachten.

"Eine Impf- und Testruhe wird es nicht geben", kündigte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) vergangene Woche im Landtag in Hannover an. In fast allen Kommunen werde es vor dem Jahreswechsel weiter Angebote der mobilen Impfteams geben. Auf Nachfrage von NDR Niedersachsen gibt das Ministerium an, dass in ganz Niedersachsen mehr als 90 Prozent der Impfteams zwischen Weihnachten und Neujahr aktiv sind. Laut Behrens sind auch die Arztpraxen gebeten worden, zwischen Weihnachten und Neujahr weiter zu impfen. "Ob sie das tun, liegt in der Verantwortung der Praxen. Unser Eindruck ist aber, dass sie das tun", so die Ministerin.

Videos 4 Min Corona-Verordnung: Verwirrung um Weihnachtsregeln Gerade von der Opposition im niedersächsischen Landtag gibt es Kritik. Laut FDP führen die ständig neuen Regeln zu Frust. 4 Min

Wo gibt es Impfangebote?

Impfstoff für die angebotenen Termine ist nach Angaben vieler Kommunen noch ausreichend vorhanden. Auf Nachfrage von NDR Niedersachsen gaben sie allerdings an, dass eine große Anzahl der Termine bereits vergeben sei. Informationen zu freien Impfangeboten und besonderen Impfaktionen ohne Termin gibt es bei vielen Landkreisen und kreisfreien Städten auf der jeweiligen Internetseite. Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aufgrund von Lieferproblemen mit Impfstoffen kann es außerdem auch zu kurzfristen Änderungen der Angebote kommen.

Booster-Impfungen zum Schutz vor Omikron

Nicht nur Erst- und Zweitimpfungen - auch Booster-Impfungenwerden über die Feiertage weiterhin stattfinden. "Das einzige, was zuverlässig vor einem schweren Verlauf bei der Omikron-Infektion schützt, ist die Booster-Impfung", betonte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) vergangene Woche bei einem Besuch in Hannover. Er warnte vor der Gefahr der Omikron-Variante des Coronavirus und geht von einer massiven fünften Welle aus. Von Kollegen in England höre er, dass die Ausbreitung der Omikron-Variante "alles übertrifft, was in der gesamten Pandemie beobachtet wurde", so Lauterbach. Er gehe davon aus, dass sich die Welle auch in Deutschland nicht verhindern lasse. Es stehe eine enorme Herausforderung für die Krankenhäuser, für die Intensivstationen und die ganze Gesellschaft bevor. Ziel sei es, die Ausbreitung zu entschleunigen und die Zeit für Booster-Impfungen zu nutzen. Vor allem von Moderna sei ausreichend Impfstoff vorhanden. Er stellte klar, dass das Vakzin Spikevax ebenso gut wirke wie der Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer. Für Kinder bis elf Jahren sei aktuell ausreichend Biontech-Impfstoff vorhanden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Funkbilder - der Tag | 21.12.2021 | 16:00 Uhr