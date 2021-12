Virologen Drosten und Brinkmann gehören zum Expertenrat Stand: 11.12.2021 12:44 Uhr Die Mitglieder des neuen Corona-Expertenrates stehen laut Medienberichten fest. Zu den Chefberatern der Bundesregierung gehören unter anderem die Virologen Christian Drosten und Melanie Brinkmann.

Das berichtet die "Welt am Sonntag". Neben Drosten, Chefvirologe der Berliner Charité, und der Braunschweiger Virologin Brinkmann wird auch Hendrik Streeck, Leiter des Virologischen Instituts der Uniklinik Bonn, in dem Gremium vertreten sein. Streek und Drosten hatten sich zuletzt teils sehr unterschiedlich zur Corona-Krise geäußert. Brinkmann, Professorin an der TU Braunschweig, steht für deutlich strengere Grenzwerte bei den Corona-Regeln.

Gremium aus 19 Wissenschaftlern tagt wöchentlich

Auch die Göttinger Physikerin Viola Priesemann wird künftig die Bundesregierung beraten. Sie setzt sich vor allem für ein europäisches Vorgehen in der Corona-Krise ein. Weitere Mitglieder des aus insgesamt 19 Wissenschaftlern bestehenden Expertenrates sind laut "Welt am Sonntag" Stiko-Chef Thomas Mertens und RKI-Präsident Lothar Wieler. Am Dienstag kommt das Gremium zum ersten Mal zusammen, es sind wöchentliche Treffen geplant, heißt es. Laut Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird der Rat der Experten maßgeblich für mögliche weitere Schritte der Ampel-Koalition angesichts der Omikron-Variante sein.

