Stand: 30.05.2019 17:45 Uhr

Vatertag: Gute Stimmung - kaum Polizeieinsätze

Es geht doch: Die traditionellen Vatertags-Touren in Niedersachsen sind bis zum Donnerstagnachmittag nach Polizeiangaben weitgehend friedlich geblieben. Die Stimmung unter den Feiernden sei gut und nicht aggressiv, hieß es etwa von der Polizei Hannover. Gegen Mittag seien etwa 100 Menschen rund um den Maschsee unterwegs gewesen - weniger als sonst. Der See in der Landeshauptstadt ist einer der Schwerpunkte bei Kontrollen der Beamten. Die Stadt Hannover hatte für das Gebiet erneut ein Glasflaschen-Verbot ausgesprochen. Im Emsland blieb allerdings nicht alles so ruhig: Nach Angaben der Polizei kam es in der Gemeinde Uelsen zu einer Schlägerei und Verkehrsbehinderungen.

Polizeireiter in Lüneburg

Bei Lüneburg waren zwischen 300 bis 500 Menschen auf dem Inselsee unterwegs. Die Stimmung sei ausgelassen, Gewalttaten oder andere Auffälligkeiten seien bislang nicht bekannt, sagte ein Sprecher der Polizei. An mehreren Orten waren Beamte im Einsatz - teilweise auf Pferden. Auch die Ausflügler auf dem Fluss Ilmenau verhielten sich ruhig. Hier hatte der Fachdienst Umwelt des Landkreises Lüneburg im Vorfeld eine "Kanu-Verordnung" auf den Weg gebracht, die das Paddeln an Feiertagen künftig verbietet. In Osnabrück gab es nach Polizeiangaben ebenfalls keine Vorkommnisse. So sei der Zoo der Stadt zwar gut besucht. Der Fokus am Vatertag liege aber auf der Eröffnung und dem ersten Tag des Deutschen Musikfestes, sagte ein Sprecher.

Harte Ansagen und weiche Appelle

Videos 02:24 Hallo Niedersachsen Vatertags-Schlägereien in Ganderkesee Hallo Niedersachsen In Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) ist eine Vatertags-Feier so eskaliert, dass die Polizei anrücken musste. Die Beamten wurden mit Flaschen beworfen. Einer wurde verletzt. Video (02:24 min)

Im Vorfeld hatten die Behörden eine Mischung aus harten Ansagen, weichen Appellen und klugen Empfehlungen für Alternativangebote veröffentlicht. In der Region um Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen setzte die Polizei in diesem Jahr auf das Motto "maßhalten statt Maß halten" im Kampf gegen Gewalt und Alkoholmissbrauch. Beliebte Ausflugsziele standen im Fokus von Kontrollen. Aggressive Personen, so heißt es bei den Ermittlern, müssten früh mit Platzverweisen und gegebenenfalls Strafanzeigen rechnen.

Kontrollen nach Schlägerei im vergangenen Jahr

Nach einer wüsten Schlägerei in Ganderkesee (Landkreis Oldenburg) im vergangenen Jahr wollte die Polizei an diesem Vatertag die betroffene Gaststätte besonders im Auge behalten. In Hildesheim kündigte das Ordnungsamt an der Tonkuhle, dem Hohnsensee und der Jahnswiese Kontrollen an. Zigarettenkippen, Müll, wildes Urinieren und unerlaubtes Grillen sollten Bußgelder ab 40 Euro aufwärts nach sich ziehen. Wegen regelmäßiger Vatertags-Prügeleien auf dem Alfelder Himmelberg bekam die Polizei hier Unterstützung von Einheiten der Bereitsschaftspolizei.

Weitere Informationen Feiertagsverkehr beruhigt sich - bis Sonntag Viele Reisende sind heute in den Kurzurlaub über das lange Wochenende aufgebrochen. Auf den Autobahnen im Norden stockt der Verkehr noch immer - vor allem auf der A7 und A1. (29.05.2019) mehr

Küstenregionen rüsten sich für Ansturm

Viele nutzen das Himmelfahrts-Wochenende in Niedersachsen auch für einen Kurzurlaub oder einen Ausflug. Die Ferienregionen im Land haben sich entsprechend auf einen möglichen Ansturm vorbereitet. Der Tourismusverband in Schortens (Landkreis Friesland) sprach von gut gebuchten Hotels und anderen Quartieren an der Küste und auf den Inseln. Nur einzelne Zimmer seien noch frei, berichtet NDR 1 Niedersachsen. In Wilhelmshaven seien die Hotels für das verlängerte Wochenende bereits zu 90 Prozent ausgelastet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.05.2019 | 07:00 Uhr