Unwetter im Norden: Umgekippte Bäume und Schäden durch Blitze Stand: 10.07.2023 13:43 Uhr Ausgetretenes Chlorgas, in Brand geratene Reetdachhäuser, ein losgerissenes Transportschiff und umgekippte Bäume: Ein Unwetter hat in Norddeutschland viele Schäden angerichtet.

Seit Sonntagabend waren Gewitter und Schauer vom westlichen Niedersachsen aus über Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern gezogen. In Schleswig-Holstein fingen in Mooregge (Landkreis Pinneberg) sowie in Pahlen und in Büsum (Landkreis Dithmarschen) Reetdachhäuser vermutlich nach Blitzeinschlägen Feuer. Auch in Niedersachsen musste die Feuerwehr ausrücken: In einem Freibad in Bothel (Landkreis Rotenburg) brach in der Nacht ein Feuer aus, wahrscheinlich wegen eines Blitzeinschlags. Zudem trat Chlorgas aus. In Hude (Landkreis Oldenburg) wurde eine Frau durch einen auf ihr Auto gekippten Baum schwer verletzt. In Weyhe (Landkreis Diepholz) wurden rund 2.000 Teilnehmende eines Feuerwehr-Zeltlagers zeitweise evakuiert. In Bremerhaven hat ein Transportschiff, das sich womöglich durch das Unwetter losgerissen hat, einen Werftkran umgeworfen und einen Schaden im hohen sechsstelligen Bereich verursacht.

Einschränkungen auf Bahnstrecke Bremen-Oldenburg

In Delmenhorst stürzte ein Baum auf die Oberleitung einer Bahnstrecke. Die zwischenzeitlich gesperrte Strecke ist seit dem Vormittag wieder einspurig befahrbar. Laut Nordwestbahn kommt es aber zu erheblichen Beeinträchtigungen im Betriebsablauf. Züge würden ausfallen oder sich verspäten, sagte eine Sprecherin. Wann die Strecke wieder voll freigegeben wird, ist noch unklar.

Letzte Schauer bei überwiegend warmen Temperaturen

Auch heute sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) ortsweise teils kräftige Schauer und Gewitter möglich. Besonders betroffen ist demnach der Bereich zwischen Weser, Ostsee und Nordfriesland. Von der Nordsee und der Ems her kommt im Verlaufe des Tages das weitgehend trockene Wetter zurück. Zeitweise weht mäßiger, zum Nachmittag und Abend hin nachlassender West- bis Nordwestwind. Am Abend erwartet der DWD im östlichen und nördlichen Vorpommern letzte Schauer und einzelne Gewitter. Die Höchstwerte liegen heute in der Nordwesthälfte Niedersachsens bei 21 bis 28 und im restlichen Bundesland bei 28 bis 33 Grad. In Hamburg und Schleswig-Holstein wird es heute um die 24 Grad warm. In Mecklenburg-Vorpommern liegt die Höchsttemperatur bei 27 Grad, an der See wird es 22 bis 25 Grad warm.

Am Dienstag wird es überwiegend sonnig

In der kommenden Nacht herrscht in Norddeutschland überwiegend trockenes Wetter bei schwachem Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Am Dienstag ist es den Meteorologen zufolge oft sonnig mit einigen, meist lockeren Wolken. Der Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, gelegentlich können starke Böen auftreten. Zum Dienstagabend hin lässt der Wind nach.

Am Sonntagnachmittag bis zu 35 Grad in Osnabrück

Am Sonntagnachmittag war es in Norddeutschland extrem heiß: In Verden wurden zeitweise 35 Grad gemessen. In vielen anderen Regionen Niedersachsens, Schleswig-Holsteins, Mecklenburg-Vorpommerns und Hamburg wurde ebenfalls die 30-Grad-Marke geknackt. Selbst in Torfhaus im Harz kletterte das Thermometer auf 28 Grad, an den Küsten wurden 30 Grad und mehr erreicht.

Weitere Hitzerekorde immer wahrscheinlicher

Der heiße Sommer ist auch nach dem Wochenende vermutlich nicht vorbei. Weitere Hitzerekorde seien in den kommenden Wochen durchaus möglich, erklärte Helge Gößling vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven. Im Jahresverlauf würden typischerweise etwa Ende Juli die höchsten Werte erreicht. "Bis dahin könnten die Rekorde der letzten Tage noch übertroffen werden", so Gößling. Dass es aktuell immer wieder neue Hitzerekorde gibt, liegt Experten zufolge an den außergewöhnlich hohen Temperaturen an der Meeresoberfläche des Nordatlantiks. Das sorge dafür, dass die oberflächennahen Lufttemperaturen über Ozean und Kontinenten um ein erhöhtes Hintergrund-Niveau schwanken, erläuterte Gößling. Das wiederum mache neue Temperaturrekorde wahrscheinlicher.

Wassernutzung in Niedersachsen wird eingeschränkt

Ungeachtet der jüngsten Regenfälle haben viele Kommunen in Niedersachsen wegen gesunkener Grundwasserstände inzwischen die Wassernutzung eingeschränkt. So darf in einigen Landkreisen Fließgewässern sowie dem Grundwasser kein Wasser entnommen werden. Außerdem dürfen unter anderem in der Region Hannover ab einer Außentemperatur von 24 Grad Gärten, Wiesen und andere Grünflächen zwischen 11 und 18 Uhr nicht gewässert werden.

