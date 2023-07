Stand: 10.07.2023 10:31 Uhr Autotransportschiff reißt sich los und wirft Werftkran um

Ein Autotransportschiff hat sich in Bremerhaven losgerissen und einen Werftkran umgeworfen. Das 227 Meter lange und 32 Meter breite Schiff war möglicherweise wegen des Unwetters losgekommen, heißt es von der Polizei. Am Sonntagabend rissen die hinteren Leinen mitsamt Poller aus dem Pier im Verbindungshafen. Das Schiff prallte gegen die andere Uferseite und beschädigte ein Schwimm- und Trockendock sowie die Kajenanlage. Die Polizei geht von einer Schadenshöhe im hohen sechsstelligen Bereich aus. Das Schiff wurde später durch Schlepper gesichert und an den ursprünglichen Liegeplatz zurückgebracht. Die genaue Unfallursache muss noch ermittelt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 10.07.2023 | 09:30 Uhr