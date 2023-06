Karte: Wie weit ist es mit dem Fahrrad zum Badesee in der Nähe? Stand: 23.06.2023 14:32 Uhr Eher ungewöhnlich, aber nicht minder nützlich: Das Landesamt für Statistik Niedersachsen (LSN) hat eine interaktive Karte erstellt, die die Fahrzeit mit dem Rad bis zum nächsten Badegewässer angibt.

Auf der Karte sind 272 Badestellen an Seen sowie an der Küste abgebildet und die umliegenden Erreichbarkeitszonen mit dem Fahrrad. Oben links hat man die Möglichkeit, auf die Region zu zoomen, in der man lebt oder Urlaub macht. Ebenfalls oben links ist zudem die Legende, anhand derer man nicht nur die ungefähre Fahrzeit erkennt, sondern auch, wie es um die Qualität des Wassers an der gewünschten Badestelle bestellt ist. Angezeigt werden nur Gewässer mit mindestens der Note "ausreichend".

Videos 1 Min Badespaß bei Sonne und 30 Grad In Bokeloh in der Region Hannover suchen die Badegäste eine Abkühlung bei sommerlichen Temperaturen. (10.06.2023) 1 Min

Die meisten Badeseen in Niedersachsen sind "exzellent"

Dabei ist das Baden in Niedersachsen fast überall bedenkenlos möglich. Mit wenigen Ausnahmen wie etwa dem Dümmer See und den Wasserstränden Harriersand und Kleinensiel, die aber noch mit "befriedigend" bewertet wurden, ist die Wasserqualität in Niedersachsen "gut oder "exzellent". Nach Angaben des LSN hatten die niedersächsischen stehenden Gewässer, also Seen und Teiche, Ende des Jahres 2021 zusammengenommen eine Größe von 34.222 Hektar, was 0,72 Prozent der Landesfläche entsprach.

Dieses Thema im Programm: Nordtour: Den Norden erleben | 24.06.2023 | 18:00 Uhr