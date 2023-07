Es wird heiß: Hameln lädt zur Erfrischung in die Klima-Kiste Stand: 06.07.2023 15:41 Uhr Was ist eine Klima-Kiste? In Hameln jedenfalls ein Raum mit viel Grün und einem kühlen Luftzug. Eines von mehreren Projekten, mit der die Stadt sich auf zunehmende Hitze vorbereitet.

Die begehbare Klima-Kiste in der Innenstadt ist seit Donnerstag zugänglich. Sie ist als Teil des Programms "Zukunftsräume Niedersachsen" entstanden, 2019 aufgelegt vom Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung. Einen Förderbescheid über 300.000 Euro hat Ministerin Wiebke Osigus (SPD) am Donnerstag in Hameln übergeben. Die Stadt will noch 200.000 Euro drauflegen, um hitzeresilienter zu werden.

Anpassung an das Klima

"Es geht vor allem um Klimaanpassung, also wie konkret auf die Folgen der Hitze reagiert werden kann", sagte Hamelns Erster Stadtrat Hermann Aden. "Die Innenstadt braucht höhere Aufenthaltsqualität und einen gesteigerten Freizeitwert." Hitzeresilienz könne damit Hand in Hand gehen. Aden betonte zugleich: "Hier will keiner mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten und von Hameln aus die Welt retten."

Welche Projekte gegen Hitze wünschen sich die Hamelner?

"Das ist nicht nur eine Frage von Shopping-Laune, es geht auch um die Sicherheit, gerade von Kindern, älteren Menschen und Kranken, die auch bei 40 Grad den Arzt aufsuchen müssen", sagte Hamelns Oberbürgermeister Claudio Griese (CDU). Neben der Klima-Kiste sind in Hameln Projekte wie ein erfrischender Sprühnebel und Trinkwasserspender geplant. Bürgerinnen und Bürger sollen zu weiteren möglichen Maßnahmen befragt werden.

