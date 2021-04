Tonne ordnet Selbsttestpflicht für Niedersachsens Schulen an Stand: 01.04.2021 15:16 Uhr Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will, dass sich Schülerinnen, Schüler und Schulpersonal bei Präsenz zweimal in der Woche testen. Die Selbsttests zu Hause sollen verpflichtend werden.

"Getestet wird selbst. Und getestet wird zu Hause - für alle Beteiligten", sagte Tonne am Donnerstag auf der Landespressekonferenz in Hannover. Die Selbsttests sollen eine Ergänzung zu den bestehenden Maßnahmen wie die inzidenzbasierten Unterrichtsmodelle, Abstands- und Hygieneregeln, Lüftungskonzept, Maskenpflicht und Impfungen von Lehrkräften sein. "Es wird nichts ersetzt, es wird nichts gestrichen, und es darf auch nichts davon unterlassen werden", sagte Tonne. "Ich glaube, dass wir damit einen weiteren sinnvollen Baustein setzen, um die Sicherheit in Schule zu erhöhen." Die Selbsttests sollen in die Corona-Verordnung des Landes aufgenommen werden. "Oberstes Ziel dieser Strategie ist es, dass wir die Infektionsketten möglichst frühzeitig durchbrechen und so andere mit schützen können."

Ohne negativen Test kein Präsenzunterricht

Das Land will die Schulen mit Testkits versorgen, die dann dort im laufenden Betrieb ausgegeben werden sollen, sofern Präsenzunterricht stattfindet. Am Montag nach den Osterferien will Niedersachsen einen "Abholtag" einrichten. Der Präsenzunterricht soll dann am Dienstag, 13. April, beginnen. Lehrkräfte, Schulpersonal und Erziehungsberechtigte beziehungsweise volljährige Schüler sollen per Unterschrift bestätigen, dass am Morgen vor dem Schulbesuch ein negatives Testergebnis vorlag. "Ohne negatives Testergebnis können Schülerinnen und Schüler nicht am Präsenzunterricht teilnehmen - das gilt auch für Angebote der Notbetreuung", so Tonne. Bei der Kontrolle setzt der Kultusminister "ein großes Stück auf Vertrauen".

Positiver Selbsttest ist meldepflichtig

Ist ein Test positiv, muss dies der Schule mitgeteilt werden. Diese wiederum informiert das zuständige Gesundheitsamt. Zur Kontrolle muss dann ein PCR-Test durchgeführt werden. "Ich glaube, dass wir mit dieser Regelung den Wünschen der Schulen und der Elternhäuser so weit wie möglich entgegenkommen", sagte Tonne. Das sei nicht ohne Kompromisse machbar. "Wir verknüpfen das Testen zu Hause mit der Aufhebung der Präsenzpflicht in dem Schuljahr. Anders wäre ein solches Vorgehen mit Blick auf die eingeschränkte Kontrollmöglichkeit juristisch nicht haltbar", sagte der Kultusminister. Es sei vorerst nicht geplant, aufgrund der Selbsttests mehr Schülerinnen und Schüler in die Schulen zu schicken. Die ersten Wochen werde man die Maßnahme beobachten und dann entscheiden, ob und wann es Änderungen gebe.

VIDEO: 01. April, Donnerstag: Die Pressekonferenz in voller Länge (30 Min)

Tonne: Probewoche größtenteils positiv

Vor den Ferien hat ein Großteil der niedersächsischen Schulen Schnelltests für alle Schülerinnen und Schüler sowie die Beschäftigten bekommen. Eine Woche lang wurde das Prozedere geübt. In der ersten Osterferien-Woche sei der Probedurchgang evaluiert worden, so Tonne. Die Rückmeldungen seien zu einem Großteil positiv gewesen. Es habe einen grundsätzlichen Konsens für die Nutzung von Selbsttestungen gegeben. Allerdings habe es Einwände gegeben, diese in der Schule durchzuführen. Zum einen hätten sich Schüler dabei unwohl gefühlt und Angst vor einer Stigmatisierung im Falle eines positiven Ergebnisses gehabt. Ein anderer gewichtige Einwand sei gewesen, dass die Schüler bereits vor dem Betreten der Schule getestet sein sollten, erklärte Tonne die Entscheidung für das Testen zu Hause.

Kita-Personal wird weiter getestet

Testangebote gebe es weiterhin auch für das Kita-Personal. "Wir haben eine Vereinbarung mit den Arbeitgebern vor Ort, dass das Personal getestet wird", sagte Tonne. "Wir stehen in Verhandlung auch dort zu schauen, wie wir das entsprechend ausbauen können." Zudem gebe es eine bundesweite Abstimmung für Kinder in Kindergartengruppen. Ein Ergebnis aus diesen Gesprächen erwarte er in der kommenden Woche.

