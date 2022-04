Schutz vor Radikalisierung: Präventionsprogramm gestartet Stand: 06.04.2022 18:45 Uhr Wie können junge Menschen vor politischer oder religiöser Radikalisierung geschützt werden? Das Land Niedersachsen setzt auf ein Präventionskonzept mit dem Namen "Blickwechsel".

Das Programm soll in fünf Städten in Niedersachsen anlaufen. In Hannover, Hildesheim, Wolfsburg, Gifhorn und Rotenburg stünden bereits seit März speziell ausgebildete Trainerinnen und Trainer bereit, teilte das Justizministerium am Mittwoch mit.

Programm richtet sich auch an Aussteiger

Das bundesweit erprobt Programm wird bereits seit 2019 in Niedersachsen aufgebaut. "Blickwechsel" richtet sich den Angaben zufolge an Menschen zwischen 13 und 25 Jahren. Gefährdete Personen arbeiten in Einzeltrainings an psychosozialen Fähigkeiten wie etwa Empathie und Frustrationstoleranz. So sollen sie vor einem Einstieg in die extremistische Szene bewahrt oder beim Ausstieg unterstützt werden. Jugendgerichte und Schulpsychologen können Jugendliche zudem dem Programm zuweisen.

Havliza: Brauchen wirksame Instrumente in der Prävention

"Wir brauchen in der Prävention wirksame Instrumente, um junge Menschen vor einem Einstieg in die extremistische Szene zu bewahren oder sie bei einem Ausstieg zu unterstützen", sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU). Das Training könne Radikalisierungsprozesse schon sehr früh unterbrechen und sei daher eine wichtige Ergänzung zu bestehenden Angeboten.

