Schule: Niedersachsen plant Regelbetrieb nach Sommerferien Stand: 22.06.2021 14:09 Uhr Nach den Ferien sollen die Schulen in Niedersachsen mit Präsenzunterricht in voller Klassenstärke starten. Kultusminister Tonne hat heute die Pläne für das neue Schuljahr vorgestellt.

Nach derzeitigem Stand lässt das milde Infektionsgeschehen den eingeschränkten Regelbetrieb zu, sagte Grant Hendrik Tonne (SPD) am Dienstag. Gleichwohl dürfe man in den Schulen nicht auf Sicherheitsmaßnahmen, wie etwa das Testen und das Tragen von Masken verzichten. Die Selbsttests sollen zunächst bis Ende September weiterhin durchgeführt werden, da aktuell nicht absehbar sei, wie sich etwa das Infektionsgeschehen infolge der Reisetätigkeiten in den Ferien entwickeln werde. "Die Delta-Variante zeigt, dass weiterhin Vorsicht geboten ist", so Tonne.

In den Sommerferien wird Lage neu bewertet

Bevor das neue Schuljahr am 2. September beginnt, werde das Kultusministerium vier Wochen und zwei Wochen vorher das Infektionsgeschehen betrachten und ein Zwischenfazit ziehen, sagte Tonne. Sollte sich dadurch eine neue Lagebeurteilung ergeben, werde das Ministerium dies umgehend mitteilen.

Einstiegsphase nach den Ferien

Um den Schülerinnen und Schülern das Ankommen in der Schule zu erleichtern, sollen die Schulen zu Beginn des Schuljahres ein bis vier Wochen Zeit für eine Einstiegsphase bekommen. "Wir können nicht mit dem ersten Schultag so tun, als hätte es Corona nicht gegeben", sagte Tonne. In dieser Zeit müsse kein Unterricht nach Stundentafel erfolgen, sondern die Schulen könnten selbst entscheiden, wie sie die Zeit nutzen - etwa in Form von Projekttagen zur Stärkung des Klassenzusammenhalts oder zum Wiederholen von Unterrichtsinhalten, für Gesprächen mit Schülerinnen und Schülern, zum Austausch von Erfahrungen und Erwartungen.

