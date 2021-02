Schneeverwehungen und Glatteis: DWD warnt Autofahrer Stand: 06.02.2021 13:18 Uhr Die Menschen in Niedersachsen müssen sich auf den schwersten Schneesturm seit Langem einstellen. Wegen starken Schneefalls und Schneeverwehungen hat der DWD eine amtliche Unwetterwarnung ausgesprochen.

Die Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gilt ab Mitternacht für die Region von der Graftschaft Bentheim über Hannover bis zum Harz. Auch Südniedersachsen ist betroffen. Zudem wird vor glatten und unpassierbaren Straßen gewarnt. Der DWD empfiehlt, alle Autofahrten zu vermeiden. Die Warnung gilt zunächst bis morgen Abend um 21 Uhr.

DWD-Sprecher: Dramatische Auswirkungen möglich

Zuvor hatte bereits ein DWD-Sprecher gewarnt: "Die Auswirkungen dieser Wetterlage werden dramatisch sein." In betroffenen Gebieten sollten sich die Menschen durchaus darauf einstellen, dass der Strom ausfällt oder es wegen Glätte unmöglich sein wird, das Haus zu verlassen. "Es schaukelt sich hoch ab Samstag in der zweiten Tageshälfte", so Franz Molé, Leiter der Vorhersage- und Beratungszentrale des DWD. Dann könnten heftige Schneefälle und Schneeverwehungen das Gebiet vom Emsland über das südliche Niedersachsen bis Sachsen-Anhalt treffen. In Südniedersachsen sei zudem die Glatteisgefahr besonders hoch.

Weitere Informationen Die aktuellen Unwetterwarnungen In welcher Region droht das nächste Unwetter? Hier gibt es die aktuellen Warnmeldungen des Deutschen Wetterdienstes. mehr

Stärkste Schneefälle in der Nacht zu Sonntag

Der meiste Schnee werde in der Nacht zu Sonntag und am Sonntagmorgen fallen, prognostizieren die Meteorologen des DWD. Bis Sonntagmorgen rechnen sie mit 15 bis 25 Zentimeter Neuschnee, örtlich sogar bis zu 30 Zentimeter. Im Laufe des Sonntags lassen die Schneefälle den Angaben zufolge allmählich nach. Insgesamt seien bis zum Abend Schneehöhen von 25 bis 40 Zentimeter möglich. Neben den großen Schneemengen erwartet der DWD starken bis stürmischen Ostwind, der zu Schneeverwehungen führen kann. Zudem fallen die Temperaturen: In der Nacht zu Montag sind minus 4 bis minus 11 Grad möglich, Tendenz sinkend.

Videos 6 Min Niedersachsen rüstet sich für Sturm und Schneemassen Am Wochenende können in Teilen Niedersachsens bis zu 40 Zentimeter Schnee fallen. Die Verkehrsbetriebe bereiten sich vor. 6 Min

Autofahrer sollten Decken und heiße Getränke mitnehmen

In den betroffenen Gebieten sollten diejenigen, die Autofahrten nicht vermeiden können, dicke Kleidung und Decken sowie eine Thermoskanne mit einem heißen Getränk mitzunehmen. Dazu rät die Feuerwehr Emsland. Sollte man in einer Schneeverwehung hängen bleiben, sei man wenigstens versorgt. Die 14 Autobahn- und 50 Straßenmeistereien in Niedersachsen haben derweil ihre Fahrzeuge mit Schneepflügen ausgerüstet. Mancherorts wurde das Personal aufgestockt. Darüber hinaus gibt es ausreichend Streusalz, wie eine Sprecherin der Autobahn GmbH des Bundes sagte. Weil es in den vergangenen Jahren weniger Frost gegeben habe, seien die Hallen gut gefüllt.

IC-Verbindung nach Norddeich-Mole gestrichen

Im Bahnverkehr haben die Prognosen bereits Folgen: Die Deutsche Bahn hat für das gesamte Wochenende alle Intercity-Verbindungen zwischen Bremen und Norddeich-Mole sowie zwischen Münster (Nordrhein-Westfalen) und Norddeich-Mole gestrichen. Weitere Einschränkungen werden erwartet.

Deutsche Bahn, erixx und Co. bieten flexible Ticketnutzung an

Die Deutsche Bahn und die Privatbahnen metronom, enno und erixx warnen im Norden Deutschlands vor Verspätungen und Zugausfällen. Kunden sollten sich vor Fahrtantritt über die Apps, Internetseiten sowie Social-Media-Kanäle der Unternehmen informieren. Die Bahn bietet Reisenden an, die für dieses Wochenende gebuchten Tickets innerhalb der kommenden Woche flexibel zu nutzen beziehungsweise kostenfrei zu stornieren. Fahrkarten für metronom, enno und erixx, die bereits für dieses Wochenende gekauft wurden, bleiben bis einschließlich Sonntag, 14. Februar, gültig, wie ein Sprecher mitteilte.

Videos 1 Min Schneeketten angelegt: THW rüstet sich für Schneechaos Laut Experten ist die Wetterlage am Wochenende ähnlich wie im Jahrhundertwinter 1978/79. (05.02.2021) 1 Min

Eingeschränkter Fährbetrieb auf Ostfriesischen Inseln

Darüber hinaus fallen wegen des starken Ostwindes am Wochenende viele Fähren zu den Ostfriesischen Inseln aus. Der Grund dafür ist, dass der Wind das Wasser aus dem Wattenmeer drückt und die Schiffe dadurch nicht mehr genug Tiefgang haben. Unter anderem fallen die Fähren nach Juist und Wangerooge aus. Auch im Fährverkehr zur Insel Norderney kann es nach Angaben der Reederei zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Ebenso fallen die Fähren nach Langeoog am Sonntag unwetterbedingt aus, am Sonnabend werden die Abfahrten verlegt. Zu Beeinträchtigungen kann es auch im Fährverkehr auf die Inseln Borkum, Spiekeroog und Baltrum kommen.

Störung der Telekommunikation befürchtet

Neben Verkehrsproblemen drohen auch Strom- und Netzausfälle durch abgerissene Leitungen. "Mit Blick auf die nächsten Tage halten wir eine erhöhte Alarmbereitschaft und vielfältige Leitungsreserven vor und stehen dazu auch mit anderen Netzbetreibern im Austausch", sagte ein Sprecher von Tennet. Sollten Leitungen beschädigt werden, könne Tennet den Schaden durch Sicherheitsreserven über andere Leitungen ausgleichen. Netzbetreiber wie Avacon und der regionale Oldenburger Energieversorger EWE bereiten sich ebenfalls vor. Sorge bereitet Avacon, dass größere Schneemengen und Eisregen parallel die Netze belasten könnten.

Wärmebusse und Notunterkünfte für Obdachlose

Um obdachlosen Menschen Wärme und Schutz zu bieten, ist etwa in Hannover und Oldenburg die Johanniter-Unfall-Hilfe verstärkt mit ihren Kältebussen im Einsatz. Die Helfer verteilen warme Getränke und Essen, Kleidung, Decken, Drogerieartikel und Masken. In der Landeshauptstadt wird ab Sonntagabend zudem die zentral gelegene Marktkirche als Notunterkunft genutzt, wie der Evangelisch-lutherische Stadtkirchenverband am Freitag mitteilte. Das Angebot solle vorerst bis zum 14. Februar gelten.

Schulausfall am Montag möglich

Da der DWD für die Nacht zu Montag weitere Schneefälle mit Schneeverwehungen ankündigt, könnte sich das am Montag auch auf die Schulen auswirken. So weist der Landkreis Nienburg bereits darauf hin, dass der freiwillige Präsenzunterricht an den Grundschulen und in den Abschlussklassen auf Heim-Unterricht umgestellt werden könnte. In diesem Fall solle es aber eine Notbetreuung geben. Der Landkreis werde voraussichtlich erst am frühen Montagmorgen darüber entscheiden, ob der Präsenzunterricht stattfinden kann oder nicht.

Bildergalerien Rückblick auf das Schneechaos im Jahrhundertwinter 1978/79 Eine seltene Wetterlage wie an diesem Wochenende gab es schon einmal in Niedersachsen: Im Schneewinter 1978/79. Bildergalerie

Eine seltene Wetterlage wie 1978/79

Der Grund für den Wintereinbruch sind nach Angaben von Wetterexperten Luftmassengrenzen, die genau über dem Norden liegen. Kalte Luft komme aus Skandinavien zu uns, von Süden strömt deutlich wärmere und feuchte Luft dagegen. Es handele sich um eine seltene Wetterlage, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst. Eine ähnliche Lage habe es im Winter 1978/79 gegeben - bei der Schneekatastrophe. Der DWD werde die Situation beobachten und gegebenenfalls Warnungen aussprechen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.02.2021 | 13:00 Uhr