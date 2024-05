Hardegsen: Großbrand in Biogasanlage - sechs Verletzte Stand: 14.05.2024 21:35 Uhr In Hevensen, einem Ortsteil von Hardegsen im Landkreis Northeim, ist am Dienstag eine Biogasanlage in Brand geraten. Sechs Personen wurden teils schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Mehrere Silos auf dem Gelände standen am frühen Nachmittag in Flammen, wie die Feuerwehr Northeim mitteilte. Die Bundesstraße 446 wurde für den Einsatz eines Rettungshubschraubers zwischenzeitlich gesperrt. Zwei Arbeiter erlitten laut Polizei schwere Verletzungen und mussten in Spezialkliniken geflogen werden. Vier weitere Personen seien leicht verletzt in Krankenhäuser gefahren worden, darunter auch ein Mitglied der Feuerwehr. Ausgelöst wurde der Alarm laut Feuerwehr um 12.43 Uhr. Rund 200 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren demnach im Einsatz.

Explosion in Lager mit Gärresten

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge hatte es eine Explosion innerhalb eines Gärrestlagers gegeben. "Durch diese Explosion entzündete sich die oberhalb des Gärrestlagers angebrachte Folie. Im weiteren Verlauf flogen entzündete Funken umher, sodass die Folien der angrenzenden Lager ebenfalls in Brand gerieten", so die Polizei. Insgesamt acht Garrestbehälter standen laut Feuerwehr in Flammen. Am Nachmittag hatte die Feuerwehr den Brand gelöscht. Wegen des dichten Rauchs waren die Menschen in der Umgebung zeitweise gebeten worden, Fenster und Türen zu schließen und Klima- und Lüftungsanlagen abzuschalten. Der entstandene Schaden konnte die Polizei zunächst nicht schätzten. Die Ermittlungen dauern an.

