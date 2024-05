Stand: 15.05.2024 06:54 Uhr Arbeitsunfall in Hildesheim: Mann stirbt bei Lkw-Reparatur

Bei einem Arbeitsunfall in der Hildesheimer Nordstadt ist am Dienstagnachmittag ein 46 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr hatte er auf einem Firmengelände in einem Gewerbegebiet einen Lkw repariert. Dabei geriet er aus bisher ungeklärten Gründen zwischen das Fahrgestell und die Fahrerkabine. Er wurde eingeklemmt. Um ihn zu befreien, setzte die Feuerwehr ein Hebekissen ein. Die Verletzungen des Mannes waren allerdings so schwer, dass ein Notarzt nur noch den Tod des 46-Jährigen feststellen konnte. Die Polizei Hildesheim ermittelt jetzt die Ursache für den Unfall.

