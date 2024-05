Stand: 14.05.2024 20:19 Uhr Wohnhaus in Twistringen in Flammen - Brandursache unklar

Ein Zweifamilienhaus in Twistringen (Landkreis Diepholz) ist am Dienstag durch einen Brand zerstört worden. Nachbarn hatten Flammen im Dach gesehen und die Feuerwehr gerufen, wie diese mitteilte. Ein Nachbar klingelte an dem betroffenen Haus, sodass sich der Bewohner in Sicherheit bringen konnte. Die zweite Mieterin sei nicht zu Hause gewesen. Als die Einsatzkräfte ankamen, stand das Dach bereits komplett in Flammen und sie breiteten sich schnell aus, wie es weiter hieß. Das Dachgeschoss brannte demnach nieder und die Holzdecken stürzten ein. Verletzt wurde niemand. Ersten Schätzungen zufolge beträgt der Schaden 150.000 Euro. Die Brandursache war zunächst unklar, die Polizei ermittelt.

