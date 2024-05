Stand: 15.05.2024 06:35 Uhr Delmenhorst: Weltkriegsgranate erfolgreich gesprengt

Eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag in Delmenhorst erfolgreich gesprengt worden. Dafür mussten rund 1.200 Menschen im Umkreis von 300 Metern ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Wie die Polizei mitteilte, war der 10,5 Zentimeter große und vier Kilogramm schwere Sprengkörper am Dienstagmorgen bei Bauarbeiten am Geibelweg gefunden worden. Laut Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes handelte es sich dabei um ein Geschoss einer Flugabwehrkanone, von dem keine akute Gefahr ausging. Jedoch sei eine Entschärfung oder ein Abtransport nicht möglich gewesen, hieß es. Nach der Sprengung um 20.20 Uhr konnten die Anwohner wieder zurück in ihre Häuser, wie die Stadt Delmenhorst mitteilte. Schäden gab es demnach keine - sieben Tonnen Sand hatten die umliegenden Gebäude vor der Detonation geschützt.

Weitere Informationen Bomben: Noch immer liegen viele Blindgänger im Boden Der Kampfmittelräumdienst ist 2023 zu zahlreichen Einsätzen in Niedersachsen gerufen worden. Es gab umfangreiche Evakuierungen. (23.12.2023) mehr

