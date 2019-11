Stand: 13.11.2019 12:35 Uhr

Schleuser-Kriminalität: Razzien im Nordwesten

Die Bundespolizei ist mit mehr als 500 Einsatzkräften in sechs Bundesländern zu einer groß angelegten Durchsuchung ausgerückt. Schwerpunkt der Razzien in Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Rheinland Pfalz ist einem Behördensprecher zufolge der Großraum Oldenburg und Bremen. Die Aktion im Auftrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück richte sich gegen das Einschleusen von Ausländern aus dem osteuropäischen Raum, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Hannover zu NDR 1 Niedersachsen. Einer der Verdächtigen sei festgenommen und ein Haftbefehl beantragt worden. Am frühen Nachmittag soll der Einsatz der Bundespolizei zufolge beendet sein.

Videos 28:38 die nordreportage Grenzenlose Ganovenjagd die nordreportage Festnahmen, Bargeld in wahnwitzigen Summen, Drogen: Der Film zeigt den Alltag der Polizisten in der Grenzregion. Ihr Einsatzgebiet ist zwischen Deutschland und den Niederlanden. Video (28:38 min)

Eingeschleuste auch als Werkvertragsarbeiter tätig

In Niedersachsen seien bislang Gebäude in Bad Essen, Quakenbrück (beide Landkreis Osnabrück), Friesoythe (Landkreis Cloppenburg) und im Landkreis Ammerland durchsucht worden. Die illegal eingereisten Personen sind Behördenangaben zufolge in verschiedene Branchen tätig. Prostitution gehöre nicht dazu. Es handele es sich unter anderem um Fälle von Werkvertragsarbeit. Die Hintermänner gehören der Bundespolizei zufolge verschiedenen Nationalitäten an, auch Deutsche sollen darunter sein.

Weitere Informationen Mutmaßlicher Schleuser bei Einreise festgenommen Am Flughafen Hannover ist ein 39-jähriger Mann aus Montenegro festgenommen worden. Ihm wird das Einschleusen von Landsleuten sowie erpresserischer Menschenraub vorgeworfen. (25.10.2019) mehr Schleuserprozess: Quintett in Hildesheim angeklagt Fünf mutmaßlichen Schleusern wird in Hildesheim der Prozess gemacht. Sie sollen im vergangenen Jahr mindestens 40 Menschen illegal nach Deutschland gebracht haben. (29.04.2019) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.11.2019 | 13:00 Uhr