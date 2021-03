Präventionsprojekt soll Antisemitismus im Fußball eindämmen Stand: 31.03.2021 18:11 Uhr Das Land Niedersachsen und die Gedenkstätte Bergen-Belsen gehen gegen judenfeindliche Tendenzen im Fußball vor. Vereine bekommen einen Leitfaden an die Hand, was sie gegen Antisemitismus tun können.

Eingebunden werden sollen Profi-Clubs, Amateurvereine und der Breitensport, kündigte Justizministerin Barbara Havliza (CDU) am Mittwoch in Hannover an. Die Grundlage dafür ist ein Handlungsleitfaden, den die Stiftung niedersächsische Gedenkstätten und der Jüdische Weltkongress erarbeitet hat. "Wer im Sport Judenfeindlichkeit wahrnimmt, der muss dagegen einschreiten", betonte Havliza.

Fankultur und Trainer im Blick

Es gehe darum, Prävention gegen Antisemitismus im Fußball zu einer Daueraufgabe zu machen, ergänzte der Landesbeauftragte gegen Antisemitismus und für den Schutz jüdischen Lebens, Franz Rainer Enste. Wichtig sei, die Fankultur mit in den Blick zu nehmen, aber auch die vielen Trainer, die im Breitensport mit jungen Menschen zu tun hätten.

Gedenkstätte Bergen-Belsen beteiligt

Zur Vorbereitung des Leitfadens führte Wissenschaftler Raimund Lazar von der Gedenkstätte Bergen-Belsen im vergangenen Jahr rund 30 Interviews mit Beteiligten des Fußballs in Niedersachsen. Wichtig sei, dass die Vereine das Thema auf die Agenda setzten und sich zu ihrem Engagement gegen Antisemitismus bekennen, sagte er. Bislang gebe es zu Antisemitismus im Umfeld von Fußball in Niedersachsen keine Statistiken, so Lazar. Zur Prävention plädierte er auch für Begegnungen mit jüdischen und israelischen Fußballvereinen sowie für eine Beschäftigung mit der lokalen Historie des eigenen Vereins gerade mit Blick auf die Zeit des Nationalsozialismus.

