Pistorius zu Corona-Demos: Ziel ist Angriff auf Demokratie Stand: 17.01.2022 08:50 Uhr Kritik an Corona-Maßnahmen ist aus Sicht von Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) nicht das Ziel der Montags-Versammlungen. Vielmehr gehe es darum, die Demokratie anzugreifen.

"Es wird von einer Diktatur und von Faschisten gesprochen, es wird von Gewalt und Verschwörungen geredet", sagte Pistorius der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Damit werde deutlich, "dass es vielen derjenigen, die auf die Straße gehen, eigentlich nicht um die Corona-Maßnahmen geht, sondern vielmehr um eine Verächtlichmachung und Verunglimpfung des Staates und der Demokratie". Der Rechtsstaat werde deshalb sehr genau aufpassen und "einschreiten, wo immer es notwendig ist".

Videos 4 Min Corona-"Spaziergänge" in Hannover: Unterwegs mit der Polizei Protestierende lieferten sich ein Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei. Viele hatten sich per Telegram-Chat verabredet. (11.01.2022) 4 Min

Heute erneut Versammlungen erwartet - mit Gegendemos

Auch heute Abend werden sich voraussichtlich wieder Menschen zu Versammlungen treffen, um zu protestieren. Bei den Kundgebungen kommt es immer wieder zu Verstößen gegen Corona-Regeln und zu gewaltsamen Ausschreitungen. An vielen Orten im Land treffen sich parallel Kritiker dieser Versammlungen, um Verschwörungsmythen und Rechtsextremisten etwas entgegenzusetzen. In Bad Nenndorf (Landkreis Schaumburg) etwa hat das Aktionsbündnis "Bad Nenndorf ist bunt" für das gesamte Jahr montags Demonstrationen angemeldet. In Hannover versammelten sich am Freitag rund 2.500 Menschen zu einer Mahnwache und forderten gemeinsam Solidarität, Zusammenhalt und Demokratie ein.

