Pfingsturlaub in Niedersachsen: Darauf sollten Gäste achten Stand: 21.05.2021 11:28 Uhr Nach Monaten des Beherbergungsverbots ist pünktlich zu Pfingsten wieder Urlaub in Niedersachsen möglich. Die Inseln etwa sind bereits gut gebucht. Auch auf den Campingplätzen wird es voll.

Wer kurzfristig zum langen Pfingstwochenende verreisen möchte, kann fündig werden, heißt es von den Tourismusverbänden. Auch Tagesausflügler seien willkommen. Die Ostfriesland Tourismus GmbH empfiehlt Kurzentschlossenen, die Zimmervermittlungen anzufragen oder die Anbieter direkt zu kontaktieren. Auch auf den Ostfriesischen Inseln sind noch freie Zimmer zu haben - auch wenn Inseln und Küste sehr gut gebuchte Quartiere melden, seit das Urlaubsverbot für auswärtige Gäste in Niedersachsen gekippt wurde.

Campingplätze nahezu ausgebucht

Vor allem die Campingplätze in Niedersachsen kommen bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen: Dadurch, dass nur 60 Prozent der Stellplätze belegt werden dürfen, seien viele Campingplätze schon nahezu ausgebucht. "Da gibt es gerade einen richtigen Run", sagte eine Sprecherin der Ostfriesland Tourismus GmbH. Sie empfiehlt, auf großen Stellplätzen wie im Wangerland eine Online-Reservierung zu machen. Bei kleineren Plätzen sollte telefonisch angefragt werden. Auch in der Heide sind die Campingplätze nahezu komplett belegt. Wer noch kommen möchte, sollte dies nur mit Reservierung tun, sagte Ulrich von dem Bruch, Geschäftsführer der Lüneburger Heide GmbH. Wildcampen außerhalb von Stellplätze im Grünen sei verboten.

Touristische Übernachtungen sind überall in Niedersachsen möglich, wo die Inzidenz unter 100 liegt. Das ist zum Beispiel in Ostfriesland - mit Ausnahme der Stadt Emden - sowie in der Wesermarsch und im Landkreis Cuxhaven der Fall. Voraussetzungen sind negative Schnelltests vor Ort oder der Nachweis einer vollständigen Impfung oder Genesung.

Videos 1 Min Beherbergungsverbot für auswärtige Touristen gekippt Zu Pfingsten kann die Tourismusbranche, die gegen die Beschränkung protestiert hatte, auf zusätzliche Gäste hoffen. (18.05.2021) 1 Min

NRW-Touristen für Lüneburger Heide verloren

Auch im niedersächsischen Teil des Harzes und in der Lüneburger Heide ist Urlaub möglich - dort gebe es noch genug freie Betten, so die Verbände. Denn den Hauptgästen aus Nordrhein-Westfalen war vor dem Gerichtsurteil der Urlaub storniert worden. Die Touristen aus dem Nachbarland machen in der Heide etwa 90 Prozent der Gäste aus. Viele von ihnen sind nach den Stornierungen nach Schleswig-Holstein ausgewichen.

Zoo am Meer und Seehundaufzuchtstation wieder geöffnet

Aktivitäten an der frischen Luft sind überall möglich, einige Outdoor-Angebote allerdings nur unter Auflagen. In Bad Harzburg ist etwa der Baumwipfelpfad wieder geöffnet, an der Küste locken zum Beispiel Wattwanderungen. In der Heide haben Tier- und Freizeitparks geöffnet, in Bremerhaven der Zoo am Meer. In Norddeich lassen sich seit kurzem wieder Seehunde in der Seehundaufzuchtstation bestaunen.

Zu wenige Testkapazitäten auf den Inseln

Wer an die Küste oder auf die Inseln will, wird gebeten, nicht ungetestet zu kommen. Denn für die erwarteten Urlaubermengen reichen die Testzentren an den Fähren noch nicht aus. Engpässe bei den Tests gibt es auch auf den kleineren Inseln. Vereinzelt standen schon Urlauber in den vergangenen Tagen mit ihren Koffern auf den Inseln vor geschlossenen Testzentren und durften noch nicht ins Hotel. Zudem bitten einzelne Hotels und Restaurants um Nachsicht: Weil es noch nicht überall genügend Personal gebe, könne es mitunter etwas länger dauern, bis das Essen serviert werden, heißt es.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.05.2021 | 06:00 Uhr