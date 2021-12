Niedersachsens Krisenstab: Omikron wird im Januar dominieren Stand: 21.12.2021 14:11 Uhr Niedersachsens Krisenstab geht davon aus, dass Omikron im Laufe des Januar die dominierende Variante sein wird. Booster-Impfungen und Kontaktbeschränkungen sollen helfen, die Dynamik zu reduzieren.

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) sprach auf der wöchentlichen Pressekonferenz des Corona-Krisenstabs von einer "sehr guten Impfentwicklung in Niedersachsen". Das Ziel, bis zum Jahresende 2,8 Millionen Menschen hierzulande zu boostern, sei bereits erreicht worden. Auch zwischen den Jahren soll es weiter Impfangebote geben, sagte Behrens. Bis spätestens Ende Januar würden bei einem gleichbleibend hohen Impftempo alle Niedersachsen, die bereits zweimal geimpft sind, geboostert sein.

Booster-Impfung schützt vor schwerem Krankheitsverlauf

Noch sei zwar unklar, ob Menschen mit einer Booster-Impfung sich auch mit Omikron anstecken können, sagte Behrens. Aber erste Erkenntnisse wiesen darauf hin, dass sie ein deutlich geringeres Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf hätten. Für zweifach Geimpfte sei die Gefahr, sich mit Omikron zu infizieren groß, so Behrens. Unklar sei aber noch, wie schwer sie erkranken. Das werde sich in den kommenden ein bis zwei Wochen herausstellen. Für Ungeimpfte sei die Gefahr eines schwereren Krankheitsverlaufs durch die neue, in Südafrika entdeckte, Variante, größer als bei der bisher dominierenden Delta-Variante, so Behrens. Regierungssprecherin Anke Pörksen machte diesbezüglich noch einmal deutlich: "Menschen, die sich gegen die Impfung entscheiden, entscheiden sich für eine Infektion mit Omikron."

