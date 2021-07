Niedersachsen weitet Sonder-Impfaktion für Jugendliche aus Stand: 16.07.2021 14:52 Uhr Wegen des großen Interesses an Corona-Impfungen für Jugendliche verlängert das Land Niedersachsen seine Sonder-Impfaktion über den kommenden Sonntag hinaus. Verimpft wird das Vakzin von Biontech.

Viele Impftermine für Personen unter 18 Jahren seien innerhalb kurzer Zeit ausgebucht gewesen, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD). Deshalb habe sie sich entschieden, dieses Angebot auch in den kommenden Wochen aufrechtzuerhalten. Die Impfzentren könnten damit weiterhin einen Teil ihrer Impfdosen für die Impfung von Kindern und Jugendlichen reservieren und gezielt Termine anbieten.

Freie Wahl des Impfzentrums

Diese Impf-Termine werden ausschließlich über die Hotline des Landes unter der Telefonnummer (0800) 99 88 665 vergeben. Sie können auch von Personen gebucht werden, die nicht im Einzugsgebiet des jeweiligen Impfzentrums wohnen. Die teilnehmenden Zentren verabreichen ausschließlich das Vakzin von Biontech, das als bisher einziger Impfstoff für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren zugelassen ist. Allerdings gibt es keine allgemeine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) für Personen von 12 bis 17 Jahren, sondern nur für diejenigen mit einem besonderen Risiko.

Sonntag Impfungen für Minderjährige in etlichen Impfzentren

Bereits an diesem Wochenende können sich Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren in 23 Impfzentren unter anderem in Braunschweig, Goslar, Helmstedt, Cuxhaven und Wittmund impfen lassen. Voraussetzung ist, dass die Eltern einverstanden und mit dabei sind. Mit der Aktion will die Landesregierung Minderjährigen die Chance geben, sich noch vor den am kommenden Donnerstag beginnenden Ferien impfen zu lassen. Der Termin für die zweite Impfung wäre dann am Ende der Sommerferien.

