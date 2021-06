Niedersachsen stellt Kurz-Ausbildung für Pflegeassistenz vor Stand: 28.06.2021 14:50 Uhr Gesundheitsministerin Behrens und Kultusminister Tonne (beide SPD) haben am Montag eine Kampagne für eine verkürzte Ausbildung von Pflegekräften vorgestellt. So soll der Personalmangel gelöst werden.

Mit dem Projekt "Meine Zukunft Pflege" soll die Ausbildung von Pflege-Assistentinnen und -Assistenten statt zwei Jahre nur noch ein Jahr dauern. Start soll schon im August sein. Hintergrund: Niedersachsenweit sind nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit mehr als 4.600 Stellen in Pflegeberufen unbesetzt. Besonders in der Gesundheits- und Krankenpflege fehlen demnach mehr Kräfte als noch in den Jahren zuvor.

Ausbildung oder Erfahrung in der Pflege als Voraussetzung

Das Angebot richtet sich laut Ministerium an Menschen, die bereits eine abgeschlossene dreijährige Berufsausbildung haben oder durch Hilfstätigkeiten wie dem Bundesfreiwilligendienst oder ähnlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten Vorerfahrungen in der Pflege besitzen. Das erste der zwei Lehrjahre kann dann übersprungen werden. Außerdem sollen Arbeitslose, die sich in der Pflegeassistenz ausbilden lassen möchten, von der Bundesagentur für Arbeit finanziell unterstützt werden. "Die Pflegebranche wächst kontinuierlich und wird aufgrund der alternden Gesellschaft auch längerfristig viele Arbeitsplätze bieten.“, sagte Johannes Pfeiffer, Chef der Regionaldirektion Niedersachsen-Bremen. Nach abgeschlossener Pflegeassistenz-Ausbildung besteht außerdem die Möglichkeit, eine verkürzte Ausbildung zur Fachkraft zu absolvieren. Interessierte finden hier detaillierte Informationen.

Versorgung unter fachlicher Leitung

Die Pflegeassistenz zählt zu den sogenannten Helferberufen. Pflegeassistentinnen und Pflegeassistenten übernehmen große Teile der Versorgung von Pflegebedürftigen unter der fachlichen Leitung einer Pflegefachkraft. Im ambulanten Bereich gehört zu den Aufgaben beispielsweise Hilfe beim Einkaufen oder Kochen, im stationären Bereich die pflegerische Versorgung sowie Beschäftigungstherapie.

Berufsverband: Es fehlt an Fachkräften, nicht an Assistenten

Der Deutsche Berufsverband für Pflegeberufe ist skeptisch. "Der Ansatz ist durchaus nachhaltig", sagte Geschäftsführer Burkhardt Zieger. "Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie das in einem Jahr gehen soll, ohne dass Inhaltlich etwas verloren geht." Das eigentliche Problem seien außerdem nicht die fehlenden Assistenzkräfte, um deren Ausbildung es bei der Kampagne geht, sondern der Mangel an Fachpersonal. Als Fachkraft gilt, wer mindestens eine dreijährige Ausbildung in der Pflege vorweisen kann.

