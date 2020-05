Stand: 04.05.2020 17:06 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Niedersachsen: Mit Elan gegen den Corona-Wildwuchs

Seit dem Morgen werden in Niedersachsen wieder Haare geschnitten - am traditionell arbeitsfreien Montag. Für die Friseurinnen und Friseure des Landes eine existenzielle Angelegenheit, für viele Bürgerinnen und Bürger nach Wochen der Abstinenz die Rückkehr zu einem offenbar wichtigen Ritual. Vielerorts sind die Termine bis zum Ende des Monats vergeben. Da stört es auch nicht, dass sowohl Dienstleister als auch Kunde Mund-Nasen-Bedeckungen zu tragen verpflichtet sind. Händewaschen und Desinfizieren gehört inzwischen eh zum guten Ton und Alltag. Neu ist, dass die Haare nass geschnitten werden. Aber daran soll es ja nun auch nicht scheitern. Nun geht es dem Corona-Wildwuchs an den Kragen.

Friseursalons wieder geöffnet NDR Info - 04.05.2020 14:00 Uhr Auf diese Lockerung haben viele Menschen sehnlichst gewartet: Friseure dürfen jetzt wieder öffnen. Reporter Peter Jagla hat sich bei einem Friseursalon in Braunschweig umgesehen.







3,33 bei 15 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Tostedt: Haarschnitt für einen guten Zweck

Im Landkreis Harburg hatte der erste Schnitt einen sozialen Charakter. Der Bundestagsabgeordnete Michael Grosse-Brömer ist an diesem Morgen die Nummer eins in Tostedt und hat den Termin zugunsten des Hospizes in Buchholz ersteigert. "Man nähert sich der eigenen Frisur von 1979 irgendwann an", sagt der Politiker dem NDR Niedersachsen. Er hätte in den kommenden Wochen wenig Kapazitäten gehabt, "deswegen war es perfekt, dass wir uns gestern auf Twitter begegnet sind mit einer besonderen Geschichte". Friseurin Katharina Kalinowski hat ihre Kapazitäten von neun auf fünf Plätze heruntergefahren. Sie freut sich darauf, endlich wieder ans Haar zu dürfen. "Das ist wie nach Hause zu kommen."

Braunschweig: Umbau, um Auflagen einzuhalten

Der Braunschweiger Alexander Holz liebt seinen Job. "Seit ich fünf Jahre alt war, wollte ich Friseur werden", sagt Holz. Bei so viel Liebe zum Beruf arbeitet man auch gern mal am brancheninternen freien Montag - erst recht, wenn man Corona bedingt so lange aufs Haareschnibbeln verzichten musste. "Ich kann und will nicht mehr warten", sagt Holz. Er hat sich früh darum gekümmert, das Geschäft Auflagen gemäß auf Vordermann zu bringen. Von neun Plätzen sind fünf geblieben. Es gibt eine Desinfektionsbar für Kundinnen und Kunden. Werkzeuge werden nach jedem Kurzeinsatz umgehend in der keimreduzierenden Lösung gesäubert. Einmal-Plastikumhänge lehnt der 29 Jahre alte Coiffeur ab. "Da blutet mein Öko-Herz", sagt Holz. Er hat zusätzliche Umhänge bestellt, die in die Waschmaschine kommen. Auch nicht perfekt für die Umwelt, "aber endlich geht es weiter".

Göttingen: Zusammenhalt macht Mut für die Zukunft

Auch in Göttingen freut man sich über die Rückkehr zu Schere und Kamm - aber noch mehr über den Zusammenhalt am Tiefpunkt der Corona-Krise. Volker Dohrmann, Inhaber eines 91 Jahre alten Familienbetriebs und Chef von vier Angestellten. Er habe viele Anrufe und Fragen nach Gutscheinen bekommen. "Ich hatte sogar eine Kundin dabei, die hat einen Gutschein über 500 Euro gekauft! Das hilft einem durch diese Zeiten auch", sagt Dormann, dessen Terminbuch in den nächsten 14 Tagen keine freie Spalte mehr hat. "Wenn man solche Kunden hat, das macht natürlich auch Mut für die Zukunft." Ein Kunde ist froh, dass der Vier-Zentimeter-Ansatz grauer Haare unter ein paar Strich Farbe verschwindet: "Das ist eine Frisur wie in den 70er-Jahren. Ich bin einfach nur froh hier zu sein und freue mich auch, die Leute zu sehen."

Weitere Informationen Wirtschaft begrüßt Niedersachsens Stufenplan Wirtschaftsvertreter begrüßen den von der Landesregierung am Montag vorgestellten Fünf-Stufen-Plan. Tourismus und Gastronomie sollen nach und nach geöffnet werden. mehr Friseure öffnen - aber viele Kunden müssen warten Ab heute dürfen Friseursalons in Niedersachsen wieder öffnen. Aber wegen voller Terminkalender kommt nicht jeder Kunde sofort dran. Die Salons müssen viele Hygieneauflagen beachten. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 04.05.2020 | 15:00 Uhr