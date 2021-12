Niedersachse Christian Dürr soll FDP-Fraktionschef werden Stand: 02.12.2021 14:55 Uhr Christian Dürr aus Ganderkesee soll neuer Fraktionschef der FDP im Bundestag werden. Er würde damit auf Christian Lindner folgen, der ihn für das Amt vorgeschlagen hat.

Der studierte Diplom-Ökonom gilt als profilierter Finanz- und Haushaltsexperte und als enger Vertrauter von Christian Lindner. Der 44-jährige Dürr war in den Verhandlungen mit SPD und Grünen über die Bildung einer Ampel-Koalition für die FDP Verhandlungsführer der Arbeitsgruppe Finanzen. "Vor uns liegen wichtige Aufgaben, denn dem Parlament kommt in diesen Zeiten eine ganz besondere Bedeutung zu", sagte Dürr.

Lindner: "Erfahrener Finanzexperte" und echter "Teamplayer"

Christian Lindner, der in der künftigen Ampel-Koalition Finanzminister werden soll, bezeichnete Dürr via Twitter als "erfahrenen Finanzexperten" und echten "Teamplayer". Die neue Fraktionsspitze soll am Dienstag gewählt werden. Als erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Fraktion bewirbt sich der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel.

Dürr war früher FDP-Fraktionschef im Niedersächsichen Landtag

Dürr war 2017 in den Bundestag eingezogen, wo er sogleich den Posten eines stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden übernahm. Zuvor war er Fraktionschef der FDP im Niedersächsischen Landtag.

