Nach Wahlsieg: Grüne sehen sich weiter im Aufwind

Der Erfolg bei den Stichwahlen im Landkreis Osnabrück hat das Selbstbewusstsein der niedersächsischen Grünen weiter gestärkt. Mit Anna Kebschull stellt die Partei im Landkreis Osnabrück erstmals die Landrätin - das ist bisher einmalig in Deutschland. Ein Ergebnis also, das zur Kategorie "Überraschungssieg" gehört. Denn der Landkreis im Westen Niedersachsens galt bisher als Bastion der CDU. Seit 1946 hatten die Christdemokraten den Landrat gestellt. Aus Sicht der Landes-Grünen hat dieser Wahlsieg auch eine Signalwirkung für die im Herbst anstehende Wahl eines Oberbürgermeisters in Hannover.

"Gute Chancen in Hannover"

"Anna Kebschulls Wahl gibt uns Auftrieb für weitere kommunale Erfolge; gerade auch für die Oberbürgermeisterwahl in Hannover haben wir jetzt sehr gute Chancen", sagte die niedersächsische Landesvorsitzende Anne Kura am Montag. In der Bevölkerung habe es den Willen zur Veränderung gegeben, das habe Kebschull gut aufgenommen. Auch die regionale Verankerung der neu gewählten Landrätin habe eine Rolle gespielt. Das betrachten die Grünen auch als Trumpf ihres OB-Kandidaten Belit Onay in Hannover. Man habe auf die richtigen Themen gesetzt - Klimaschutz, Mobilitätswende und Daseinsvorsorge. Die frisch gewählte Landrätin Kebschull selbst geht davon aus, dass ihr unter anderem die Klimaschutz-Proteste unter dem Motto #FridaysForFuture zusätzlichen Rückenwind bei der Stichwahl verschafft haben.

Grüne überflügeln SPD

Die Grünen haben allen Grund, optimistisch zu sein. Bei der Europawahl hatten sie in Niedersachsen die SPD landesweit als zweitstärkste Kraft abgelöst. In den Großstädten - wo die Grünen traditionell stark sind - hat der frühere Junior-Partner der SPD die Volkspartei als stärkste Partei inzwischen überholt - so in Hannover, Braunschweig, Oldenburg und in Osnabrück.

Schmerzvolle Niederlage für die Christdemokraten

Bei der CDU in Niedersachsen leckt man derweil die Wunden. Michael Lübbersmann war acht Jahre Landrat im Landkreis Osnabrück. Er ist nun der erste Christdemokrat, der die schwarze Hochburg verloren hat. Laut CDU-Landesverband schmerzt ihn die Niederlage. Leider habe es für den Erfolg nicht gereicht. Er habe es nicht geschafft, seine Wähler zu mobilisieren, sagte Lübbersmann nach der Niederlage. Im Landkreis Osnabrück hatten sich am Sonntag nur 35 Prozent der Wähler an der Stichwahl beteiligt.

Klare CDU-Handschrift angekündigt

Unterdessen kündigte die CDU-Kreistagsfraktion an, ihre seit 2011 bestehende Zusammenarbeit mit der SPD auf den Prüfstand stellen zu wollen. Es gebe kein "Weiter so" mehr, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Bäumer dem NDR. Nach dem Sieg der Grünen wolle er stattdessen mehr Politik aus der Fraktion heraus machen, mit klarer Handschrift der CDU. In ihrer Fraktionssitzung am kommenden Freitag wollen die Christdemokraten darüber entscheiden, ob sie weiter mit der SPD zusammenarbeiten wollen - bis zur nächsten Kreistagswahl in gut zwei Jahren.

Bundesweit erste grüne Landrätin

Am Sonntag war die 45-jährige Unternehmerin Anna Kebschull an die Spitze des Landkreises Osnabrück gewählt worden. Bisher hätten nur zwei Politiker der Grünen eine Landratswahl gewonnen - und zwar zwei Männer in Bayern, hieß es vonseiten der Grünen. Für Kebschull stimmten 52,2 Prozent der Wähler, Lübbersmann erhielt nach Angaben der Kreisverwaltung 47,8 Prozent der Stimmen.

