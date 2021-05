Museen in Niedersachsen empfangen wieder Besucher Stand: 21.05.2021 15:33 Uhr "Hungrig auf Kultur": Vielerorts sinken die Inzidenzen, und immer mehr Museen in Niedersachsen öffnen wieder. Die Corona-Hygieneregeln gelten aber weiterhin.

Endlich sei es soweit, teilte das Kunstmuseum Wolfsburg mit. Seit Freitag haben Besucher wieder die Gelegenheit, die aktuelle Schau zu besuchen: "In aller Munde. Von Pieter Bruegel bis Cindy Shermann". Allerdings nur noch für zwei Wochen. Auch das Kreismuseum Peine hat am Freitag wiedereröffnet. Es war seit November durchgängig geschlossen. Die Zeit sei aber unter anderem für Renovierungen genutzt worden, sagte eine Sprecherin.

Sprengel, Landesmuseum und Museum Wilhelm Busch öffnen wieder

Bereits am Donnerstag haben die Museen in der Region Hannover erste Besucher empfangen. Das Sprengel Museum etwa und das Landesmuseum Hannover. Er merke, dass die Menschen hungrig auf Kultur seien, sagte der Sprecher des Landesmuseums, Dennis von Wildenradt. Dort sind derzeit zwei Sonderausstellungen zu sehen: "Duckomenta" und "KinoSaurier". Benötigt wird ein negativer Corona-Test, ein Impfnachweis oder der Nachweis einer überstandenen Corona-Infektion. Der Eintritt ist ohne Termin möglich. Besucherinnen und Besucher müssten sich aber auf Wartezeiten einstellen. Nur noch an Pfingsten haben Interessierte die Chance, im Museum Wilhelm Busch die Ausstellung "Ronald Searle: Ein Künstlerleben" zu besuchen.

Videos 4 Min Wie begehen Museen den internationalen Museumstag? Das Tuchmacher Museum in Bramsche darf seit Kurzem wieder öffnen. Osnabrücker Museen bieten digitale Führungen an. (16.05.2021) 4 Min

Harzer Museen auch in der Woche wieder geöffnet

Die Weltkulturerbe-Museen im Harz sind ebenfalls wieder täglich geöffnet. Wie die Stiftung Weltkulturerbe Harz mitteilte, sind Bergwerksmuseum, Grube Samson, das Zisterzienserkloster und der Rammelsberg ab Pfingsten auch wieder unter der Woche zu besichtigen. Es wird wieder Führungen geben, außerdem wurden die Zeitfenster für die Besuche verlängert.

Picasso in der Kunsthalle Bremen

In Bremen zeigt die Kunsthalle mit einer Auswahl von rund 60 Fotos ab Sonnabend "Haarige Geschichten". "Wir wollen damit Körperbehaarung und vorherrschende Schönheitsnormen diskutieren", sagte am Freitag Kuratorin Jasmin Mickein. Parallel läuft eine Ausstellung mit druckgrafischen Arbeiten von Pablo Picasso.

