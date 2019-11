Stand: 01.11.2019 12:31 Uhr

Motorenklau bei VW: Ein Angeklagter gesteht Taten

Im Prozess um den Diebstahl von Motoren hat einer der beiden Angeklagten am Freitag vor dem Landgericht Osnabrück ein Geständnis abgelegt. Den Männern im Alter von 26 und 32 Jahren wird zur Last gelegt, als Beschäftigte im VW-Werk Osnabrück insgesamt 132 Motoren im Wert von 1,8 Millionen entwendet zu haben. Der zweite Angeklagte bestritt eine Beteiligung an den Diebstählen. Die Staatsanwaltschaft wirft den Männern, die Mitglieder einer zehnköpfigen Bande sein sollen, gewerbsmäßigen Diebstahl vor.

Lieferung der Motoren an Hintermann

Einer der Angeklagten arbeitete als Staplerfahrer, der andere war bei einer für VW tätigen Logistikfirma angestellt. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass sie ab 2017 unter anderem mit gefälschten Frachtpapieren Fahrzeugmotoren vom Werksgelände geschleust haben. Im regulären Lieferverkehr auf dem Gelände sei dieser Vorgang lange Zeit unbemerkt geblieben, so die Anklagevertretung. Ein Hintermann soll den Männern pro Motor 1.200 Euro geboten haben. Laut Anklage haben sie aber nur zwei Vorschüsse von insgesamt rund 35.000 Euro erhalten.

Lange Haftstrafen drohen

Die Staatsanwaltschaft fordert, dass die Männer die Schadenssumme in Höhe von rund 1,8 Millionen Euro zurückzahlen. Außerdem drohen ihnen bei einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft.

Weitere Informationen Motorenklau bei VW: Duo in Osnabrück angeklagt Zwei Männer sind angeklagt, 132 Motoren aus dem VW-Werk in Osnabrück gestohlen zu haben. Einer der mutmaßlichen Täter soll auf dem Gelände in einer Logistikfirma gearbeitet haben. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.11.2019 | 13:30 Uhr