Margot Käßmann und ihr Lebenspartner bringen ein Buch heraus Stand: 23.08.2021 14:19 Uhr Die ehemalige Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands (EKD), Margot Käßmann, und ihr Lebensgefährte Andreas Helm haben gemeinsam ein Buch veröffentlicht. Thema: ihre eigene Beziehung.

Die 63-jährige Käßmann und ihr ein Jahr jüngerer Lebenspartner Helm waren schon als Jugendliche ein Paar. Nun sind sie seit sieben Jahren erneut zusammen. "Uns geht es darum, die Dankbarkeit für das Glück, sich wiederzufinden, mit anderen zu teilen", schreiben sie in dem Buch. "Wir erzählen auch von dem Mut, im Alter noch einmal den Schritt in eine Beziehung zu wagen." Das Werk "Mit mutigem Schritt zurück zum Glück" erscheint im Verlag "bene!" und soll ab dem 1. September in den Läden liegen. Am Freitag, den 27. August, sind Käßmann und Helm erstmals gemeinsam im Fernsehen in der NDR Talk Show zu sehen.

Käßmann und Helm sind zu Gast in der NDR Talk Show

Die Theologin Käßmann war unter anderem Landesbischöfin in Hannover und Ratsvorsitzende der EKD. Helm hat als studierter Elektrotechniker in der Telekommunikation gearbeitet. Beide waren 26 Jahre mit ihren jeweiligen Partnern verheiratet, bevor sie sich scheiden ließen. Sowohl Käßmann als auch Helm haben vier erwachsene Kinder, darunter jeweils Zwillinge. Sie leben weiterhin in getrennten Wohnungen in Hannover und im hessischen Gießen sowie auf Usedom in Mecklenburg-Vorpommern.

