Jetzt live: Land informiert über Beherbergungsverbot

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) hatte das Beherbergungsverbot für Touristen aus einem Corona-Risikogebiet kurzfristig gestern im Landtag angekündigt. Wie Regierungssprecherin Anke Pörksen heute mitteilte, soll die neue Regelung ab Sonnabend gelten. Die entsprechende Landesverordnung sieht vor, dass es Urlaubern aus Risikogebieten auch in Niedersachsen künftig nicht mehr erlaubt ist, in einem Hotel oder einer Ferienwohnung zu übernachten - es sei denn, sie weisen einen aktuellen negativen Corona-Test vor. Über die Details informiert in der heutigen Landespressekonferenz Claudia Schröder, stellvertretende Leiterin des Krisenstabs der Landesregierung.

Neue Corona-Verordnung seit heute gültig

Bereits heute ist eine neue Corona-Verordnung in Kraft getreten. Darin werden zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie auch Treffen im Privaten beschränkt. Innerhalb der eigenen Wohnung oder des eigenen Hauses dürfen sich maximal 25 Menschen treffen, draußen auf privatem Gelände bis zu 50. Die Obergrenzen sind zudem an das regionale Infektionsgeschehen gekoppelt: Steigt die Zahl der Ansteckungen zu stark, kann die Zahl auf zehn begrenzt werden. Auf der anderen Seite gibt es auch Lockerungen für Treffen in Gaststätten.

