Lies über Windenergie: Ohne Impuls droht Kollaps

Aus Anlass des Windenergie-Gipfels von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in Berlin hat Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) klare Signale für den weiteren Ausbau der Windenergie gefordert. Ohne einen "Wachstumsimpuls" seien fatale Folgen für den Klimaschutz abzusehen. Zudem drohe der gesamten Windbranche ein Kollaps - mit "unabsehbaren Folgen für die Arbeitsplätze in Niedersachsen", so Lies.

Windenergie-Gipfel Zu dem Windenergie-Gipfel am Donnerstag im Berliner Wirtschaftsministerium sind rund 50 Vertreter der Branche, der Länder und von Bürgerinitiativen eingeladen.

Hintergrund ist der schleppende Ausbau der Windkraft an Land. Im ersten Halbjahr wurden laut Lies bundesweit 86 Windkraftanlagen gebaut - davon 14 in Niedersachsen.

Bis zu 10.000 Arbeitsplätze sind nach Angaben der IG Metall Küste seit Anfang 2018 in der deutschen Windindustrie verloren gegangen.

Lies will Abstandsregeln lockern

Damit mehr Windräder gebaut werden können, plädiert Lies dafür, Hemmnisse beim Bau neuer Windparks zu beseitigen. Einen Ansatzpunkt sieht Lies bei den bisherigen Abstandsregelungen beim Bau von Windparks: Allein durch eine Lockerung der Raumansprüche der Flugsicherung von einem 15 auf einen 10-Kilometerradius könnten laut Lies mehrere hundert neue Windräder in Niedersachsen entstehen - ohne dass dadurch eine Gefahr entstünde, so der Minister. Auch in Sachen Abstände zu Wohngebieten kann sich Lies in Einzelfällen eine Neuregelung vorstellen. Um vor Ort mehr Akzeptanz für Windkraftanlagen zu erhalten, sollten Kommunen mit zwei Prozent am Umsatz der Parks in ihrer Umgebung beteiligt werden, sagte Lies.

Lies für Aufweichung des Naturschutzes

Auch der Naturschutz soll nach Vorstellung von Lies aufgeweicht werden: Es könne nicht sein, dass das Vorkommen einzelner bedrohter Tiere zur Verhinderung eines Windparks genutzt werde, sagte der Umweltminister. Er verwies in diesem Zusammenhang auf einen Zehn-Punkte-Plan von Windbranche und Umweltschutzverbänden. Arten- und Naturschutz hätten angesichts der dramatischen Klimaveränderungen nur dann eine Chance, wenn es gelänge, die lebensbedrohliche CO2-Belastung zu reduzieren, sagte Lies.

