Kommunalwahlen: Hohes Interesse an Briefwahl in Niedersachsen Stand: 05.09.2021 12:20 Uhr Für die Kommunalwahlen am 12. September haben in Niedersachsen bis Ende August mehr Briefwahlanträge vorgelegen als zur vorherigen Wahl im Jahr 2016 insgesamt.

So hat die Landeshauptstadt Hannover bis Ende August etwa 57.000 Briefwahlanträge für die Kommunalwahlen erhalten. Bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren waren es knapp 48.000 Briefstimmen insgesamt. Was das für die Wahlbeteiligung bedeute, werde sich aber erst am Wahltag zeigen, sagte Stadtsprecher Dennis Dix.

Knapp 41.000 Briefwahlunterlagen in Braunschweig

Die Stadt Braunschweig teilte mit, dass besonders die Online-Formulare für die Antragstellung beliebt seien. "Die steigende Tendenz, die Briefwahl für die Stimmabgabe zu nutzen, ist ungebrochen seit vielen Jahren festzustellen", sagte die Sprecherin der Stadt, Shirin Schönberg. "Die aktuelle Infektionslage verstärkt diese Tendenz nochmals erheblich." Den Angaben zufolge hat die Stadt Braunschweig bislang knapp 41.000 Briefwahlunterlagen zur Kommunalwahl ausgestellt. 2016 hatten 30.200 Wähler und Wählerinnen per Brief abgestimmt.

Mehr als 35.000 Wahlscheine in Osnabrück versandt

Auch in Osnabrück ist das Briefwahlaufkommen nach Angaben eines Sprechers wie erwartet sehr hoch. Bis Ende August habe die Stadt mehr als 35.000 Wahlscheine für die Kommunalwahl versandt. Dies entspreche einer Briefwahlquote von 26 Prozent. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren waren es knapp elf Prozent. In Wolfsburg haben bis Ende August knapp 14.700 Wahlberechtigte ihre Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl erhalten. 2016 waren es laut einem Sprecher der Stadt bis gut zwei Wochen vor der Wahl knapp 7.700. Dementsprechend sei mit einer Verdoppelung der Briefwählerinnen und -wähler im Vergleich zu 2016 zu rechnen. Die Stadt habe die Zahl der Briefwahlvorstände entsprechend aufgestockt.

