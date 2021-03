Kaltes März-Wochenende: Es fröstelt in Niedersachsen Stand: 05.03.2021 10:09 Uhr In den kommenden Tag heißt es in Niedersachsen noch einmal: warm anziehen. Schneeregen ist angesagt.

Für den Süden Niedersachsens warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) vor Glätte durch überfrierende Nässe. Die Temperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. In der Nacht zu Sonnabend bleibt es demnach in der Südosthälfte oft klar, von der Nordsee ziehen Wolken auf. An der Küste kann es vereinzelt Schneeregenschauer geben. In der Nacht sinken die Temperatur auf bis zu ein Grad auf den Inseln und sieben Grad zwischen Weserbergland und Wendland. Es kann glatt werden.

Minusgrade im Bergland

Für den Sonnabend ist ein heiterer Start vorhergesagt, im Tagesverlauf soll es wolkiger werden, möglicherweise mit Regen im Norden. Die Temperaturen liegen zwischen vier und sieben Grad. In der Nacht zum Sonntag werden Minusgrade im Bergland erwartet, im Binnenland geht es bis auf null Grad herunter. Am Sonntag sollen dann bei wechselhaftem wieder wieder Höchstwerte um sechs Grad erreicht werden, gebietsweise könnte es Schneeregen geben.

