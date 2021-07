Inzidenz über 35: Noch keine Verschärfungen für Hannover Stand: 26.07.2021 20:09 Uhr In der Region Hannover liegt die Inzidenz den dritten Tag über dem kritischen Grenzwert von 35 - wohl zurückzuführen auf größere Feiern. Eine neue Allgemeinverfügung werde zunächst nicht erlassen.

Die aktuellen Regelungen blieben solange bestehen, bis eine neue Verordnung des Landes in Kraft trifft, teilte die Region am Montagnachmittag mit. Die sei für diesen Mittwoch angekündigt. Die zuletzt gestiegenen Zahlen ließen sich mit großer Sicherheit auf "Einrichtungen mit Tanz- und Feierbetrieb" zurückführen. "Diese Betriebe sind zurzeit teilweise bereits eigenständig geschlossen beziehungsweise wird die neue für den 28. Juli 2021 angekündigte Verordnung die Schließung dieser Betriebe ab einer Inzidenz von 10verfügen", heißt es. Einschränkungen für Bereiche wie Einzelhandel, Gaststätten und Sportveranstaltungen wären aktuell nicht verhältnismäßig, da es dort keine größeren Infektionsgeschehen gebe. Sobald die angekündigte neue Corona-Verordnung des Landes in Kraft getreten sei, wolle die Region die Situation neu bewerten.

Welche Regeln erlässt die Landesregierung?

Zuletzt wurden Stimmen laut, die eine Verschiebung der Grenzwerte ins Spiel gebracht haben. Fraglich ist zudem, ob die Politik an den Inzidenzen allein festhält, oder ob die Zahl der belegten Intensivbetten eine Rolle spielen soll. In der Region Hannover waren die Infektionszahlen zuletzt wie auch im Landkreis Lüneburg in die Höhe geschnellt. Während im Nordosten vor allem eine Abiturfeier für den neuerlichen Anstieg der Infektionen Ausgangspunkt war, ist die Zunahme der Corona-Infektionen in der Region Hannover offenbar vor allem auf Ansteckungen in Bars, Clubs und Diskotheken zurückzuführen. Zuletzt waren deshalb in der Landeshauptstadt und den Umlandgemeinden rund 3.000 Menschen in Quarantäne.

