In Wolfenbüttel ist bald Camping an der Kirche möglich Stand: 13.03.2023 14:45 Uhr Die evangelische Kirche startet ein Pilotprojekt im Raum Braunschweig: Den Anfang macht Evessen im Landkreis Wolfenbüttel, wo Camperinnen und Camper ab dem Frühjahr kostenlos an Kirchen parken können.

Sie dürfen zudem für maximal eine Nacht an der Dorfkirche übernachten. Die Idee stamme aus England, teilte der evangelische Propst Martin Cachej aus Schöppenstedt mit. Das neue Projekt startet unter dem Titel "Church4night" zunächst in der Markus-Gemeinde in Evessen am Elm. Hier können Interessierte sogar ab Mai in einem Bett in der Kirche selbst übernachten.

Kontakt zu Kirchen über Internetportal

Ein eigens erstelltes Internetportal soll Cachej zufolge künftig den Kontakt zwischen Camping-Freunden in ganz Deutschland und teilnehmenden Kirchengemeinden herstellen. Allerdings dürften rechtlich nicht mehr als drei Fahrzeuge gleichzeitig auf einem Grundstück stehen. Einen ersten Teilnehmer, der aus Mecklenburg-Vorpommern komme, gebe es schon.

