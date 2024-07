Immer weniger Apotheken in Niedersachsen: Kann Reform helfen? Stand: 04.07.2024 10:32 Uhr Ende Juni gab es 1.687 Apotheken in Niedersachsen - etwa 20 weniger als im Vorjahr. Die Zahl der Apotheken sinkt seit Jahren kontinuierlich.

Ein Grund ist fehlendes Fachpersonal. Vor allem für Menschen, die nicht mobil sind - Senioren oder Familien mit kleinen Kindern - könnten die Schließungen zu einem Problem werden, warnt eine Sprecherin der Niedersächsischen Apothekerkammer. Bisher sei die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln noch nicht gefährdet. Damit die Menschen in Niedersachsen auch in Zukunft einen gesicherten Zugang zu Medikamenten haben, müssten Apotheken gestärkt werden, fordert die Kammer.

Apotheker kritisieren Reformpläne des Gesundheitsministers

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) will ein neues Gesetz auf den Weg bringen und den Apothekenmarkt reformieren. Unter anderem sollen Apotheken flexibler entscheiden können, wann und wie lange sie öffnen - angepasst an ihre Personalsituation und die Bedürfnisse vor Ort. Die Apothekerschaft in Deutschland kritisiert die Reformpläne allerdings: Sie befürchtet nach Angaben der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände eine Gefahr für die Patientensicherheit.