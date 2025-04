Stand: 03.04.2025 09:11 Uhr Wegen Niedersachsentag: Kulturnacht 2025 fällt aus

In diesem Jahr wird der Osnabrücker Publikumsmagnet "Kulturnacht" nicht stattfinden. Das hat der Rat der Stadt beschlossen. Grund ist der Tag der Niedersachsen, der in diesem Jahr erstmals in Osnabrück stattfinden soll. Laut Stadtrat könne man nicht beide Veranstaltungen parallel oder kurz hintereinander umsetzen. Die Kulturnacht soll im kommenden Jahr aber wieder wie gewohnt stattfinden. Kunst- und Kulturschaffende aus Osnabrück konnten sich in diesem Jahr stattdessen mit ihrem Programm für den Tag der Niedersachsen bewerben, so die Stadt. Dieser wird seit 1981 vom Land Niedersachsen in wechselnden Städten durchgeführt. Ende August werden mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher in Osnabrück erwartet.

