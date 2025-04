Stand: 03.04.2025 12:14 Uhr Schuppenbrand im Landkreis Rotenburg: Feuerwehr findet Granate

Bei Löscharbeiten in einem Schuppen im Landkreis Rotenburg (Wümme) sind Einsatzkräfte am Mittwochabend auf eine Granate gestoßen. Wie die Polizei mitteilte, waren Feuerwehr und Polizei zunächst wegen des brennenden Schuppens alarmiert worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei kein Feuer mehr zu erkennen gewesen. Den entstandenen Qualm konnten die Feuerwehrleute durch gezieltes Löschen schnell eindämmen. Die Polizei vermutet einen technischen Defekt als Ursache für den Brand. Hinter der Schuppentür hätten die Einsatzkräfte dann die Granate entdeckt, so ein Polizeisprecher. Demnach handelt es sich vermutlich um eine alte Panzergranate. Ob sie scharf war, dazu kann die Polizei keine Angaben machen. Da das Geschoss erst am Donnerstagmorgen fachmännisch von Experten entsorgt werden konnte, mussten Beamte die ganze Nacht über Wache halten, heißt es. Nun ermittelt die Polizei, wie die Granate in den Schuppen gelangen konnte.

Schlagwörter zu diesem Artikel Lüneburg