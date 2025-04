So hart treffen Trumps Zölle die Wirtschaft im Norden Stand: 03.04.2025 11:50 Uhr Die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Zölle für die EU sorgen auch in Norddeutschland für Entsetzen und Unruhe. Experten befürchten massive Folgen für Unternehmen, die ihre Produkte in die USA verkaufen.

Für den Hamburger Hafen sind die USA der zweitwichtigster Handelspartner. Der Export hatte zuletzt zugelegt. Waren im Wert von knapp acht Milliarden Euro wurden in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres von Hamburg aus in die USA exportiert worden. Zum Vergleich: China kommt im gleichen Zeitraum nur auf rund 6,5 Milliarden Euro. Auch der Flugzeugbauer Airbus liefert von Finkenwerder aus viele Maschinen und Flugzeug-Teile in die USA.

"Hamburg ist als führender Außenhandels-Standort auf freien und verlässlichen Handel angewiesen", sagt Malte Heyne, Hauptgeschäftsführer der Handelskammer. Besonders schwer wiege nach der Ankündigung von Zöllen nun der Vertrauensverlust. Heyne ruft die EU dazu auf, sich handelspolitisch zu wehren - und gleichzeitig wettbewerbsfähiger zu werden, etwa durch den Abbau von Bürokratie. Aktien einiger wichtiger Hamburger Unternehmen haben seit Börsenbeginn am Morgen an Wert eingebüßt: Hapag-Lloyd verlor zum Beispiel innerhalb einer Stunde um etwa acht Prozent, was einen Wertverlust von mehr als einer Milliarde Euro bedeutet.

Niedersachsen: "Die Zölle werden schmerzhafte Spuren hinterlasssen"

Auch in Niedersachsen zeigen sich Verbände besorgt. "Die Wirtschafts- und Zollpolitik unter US-Präsident Trump hat in den letzten Wochen erhebliche Verunsicherung in der niedersächsischen Wirtschaft ausgelöst", sagt Maike Bielfeldt als Hauptgeschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hannover. "Die auf Deutschland zielenden neuen Zölle werden bei uns schmerzhaft spürbare Spuren hinterlassen."

Mit einem Exportvolumen von 7,3 Milliarden Euro im Jahr 2024 gehören die USA laut IHK für die niedersächsische Wirtschaft zu den Top 3-Handelspartnern weltweit. "Die Europäische Union muss nun klare Kante zeigen und Zeichen mit deutlichen Wirkungstreffern setzen", fordert Bielfeldt. "Europa ist kein US-amerikanischer Spielball. Und wirtschaftliches Wachstum auf beiden Seiten ist nur in einem fairen Miteinander möglich."

Auch die Gewerkschaft IG Metall warnt vor negativen wirtschaftlichen Folgen für Niedersachsen durch den "Trump’schen Zollwahnsinn". "In Niedersachsen betrifft das in besonderem Maße die Automobil-Industrie und den Maschinenbau", sagt Jan Mentrup von der IG Metall Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Um die kommenden Monate halbwegs gut zu überstehen, haben offenbar einige Firmen ihre Lagerbestände in den USA aufgestockt. So gewinnen sie Zeit, um sich zu überlegen, wie es weitergehen könnte.

"Die EU muss die Daumenschrauben anziehen"

Europa-Politikerin Anna Cavazzini (Grüne) bezeichnete im Interview mit NDR Info die von Trump verhängten Zölle ebenfalls als "Wahnsinn". "Die Europäische Union wird sehr hart getroffen", so Cavazzani. Vor allem aber werde die US-Wirtschaft leiden. "Die Zölle werden in den USA eine wirtschaftliche Katastrophe hervorrufen". Die EU müsse nun "die Daumenschrauben anziehen, damit wir Trump zum Umdenken bringen". Denkbar sei beispielsweise auch eine Digitalsteuer. Die Europa-Politikerin spricht sich dafür aus, die großen US-Tech-Unternehmen, die Trump unterstützen, ins Visier zu nehmen. "Die Unternehmen würden sich dann von Trump abwenden und ihn hoffentlich auch beeinflussen können."

"Das tut richtig weh, auch den Amerikanern"

Der Präsident des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Moritz Schularick, nannte die Zölle eine Zäsur. "Das tut richtig weh, auch den Amerikanern", sagte der Wirtschafts-Experte dem "Handelsblatt". Nach den Berechnungen seines Instituts werde es einen Inflationsschub von mehreren Prozent in den USA geben. Damit sei auch der Aufschwung in Europa gefährdet. Trump sei unberechenbar, unkalkulierbar und breche bewusst Tabus, meint Schularick.

Von der Leyen: Schwerer Schlag für die Weltwirtschaft

US-Präsident Donald Trump hatte neue Zölle von zehn bis 49 Prozent für Handelspartner weltweit angekündigt. Importe aus der Europäischen Union werden mit Aufschlägen von 20 Prozent belegt, solche aus China mit 34 Prozent, wie Trump in Washington sagte. Als "Mindestsatz" für die neuen US-Zölle nannte Trump zehn Prozent. Dies trifft nach einer Aufstellung des Weißen Hauses etwa Großbritannien, Brasilien, Australien und die Türkei.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem "schweren Schlag für die Weltwirtschaft". China kündigte Gegenmaßnahmen an. Trump behauptet, die neuen US-Aufschläge würden Arbeitsplätze in die Vereinigten Staaten zurückholen und die eigene Wirtschaft ankurbeln.

