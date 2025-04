Stand: 03.04.2025 09:58 Uhr Wolfsburg: Unbekannte greifen Mann vor seiner Haustür an

Nachdem Unbekannte einen Mann vor seinem Haus attackiert haben, sucht die Polizei Wolfsburg Zeugen. Nach Polizeiangaben kam der 51-Jährige am vergangenen Dienstagabend nach Hause, als sich zwei Männer vor ihm aufbauten. Einer von ihnen habe unvermittelt mit einem nicht genau bekannten Gegenstand zugeschlagen, ein Gerangel entwickelte sich. Nach Hilferufen seien die Unbekannten geflüchtet, eine sofortige Fahndung brachte keinen Erfolg. Die Polizei beschreibt die unbekannten Angreifer als etwa 1,78 Meter groß und südländischer Herkunft. Beide seien dunkel gekleidet gewesen, einer habe einen Ziegenbart gehabt, so die Polizei. Hinweise zu der Tat am Dahlienweg nimmt sie unter der Telefonnumer (05361) 46 46 0 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Braunschweig Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Braunschweig | 03.04.2025 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wolfsburg