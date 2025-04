Stand: 03.04.2025 09:00 Uhr Unfall auf A2: Einsatzkräfte bei Anfahrt blockiert

Bei einem Unfall auf der Autobahn 2 sind Einsatzkräfte bei ihrer Anfahrt blockiert worden. Nach Angaben der Feuerwehr Lehrte (Region Hannover) ereignete sich der Unfall am Mittwochnachmittag zwischen dem Kreuz Hannover Ost und der Anschlussstelle Lehrte. Der Rettungswagen und das erste Feuerwehrfahrzeug seien noch durch die Rettungsgasse gekommen. Doch danach hätten ungeduldige Fahrer die Gasse blockiert, teilweise hätten Lkw quer gestanden, sodass Polizei und nachfolgende Feuerwehrkräfte nicht durchkamen. In diesem Fall sei der Unfall mit nur einer verletzten Person glimpflich ausgegangen, doch bei schwereren Unfällen könne das Blockieren der Rettungsgasse Menschenleben kosten, so die Feuerwehr Lehrte.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 03.04.2025 | 06:30 Uhr