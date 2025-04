Zoll beschlagnahmt Walfleisch von Kreuzfahrt in Bremerhaven

Stand: 03.04.2025 11:34 Uhr

Immer wieder findet der Zoll am Kreuzfahrtterminal Walfleisch im Gepäck von Touristen, die aus Norwegen zurückkehren - so auch zuletzt in Bremerhaven. Damit verstoßen die Reisenden gegen das Artenschutzgesetz.