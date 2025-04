Stand: 03.04.2025 18:00 Uhr Zuwachs im Osnabrücker Zoo: Neue Löwen eingezogen

Im Zoo Osnabrück sind zwei neue Asiatische Löwen eingezogen. "Rajah" und "Kiara" leben nun in der erweiterten Löwenanlage, teilt der Zoo mit. "Rajah" ist ein 21 Monate altes Männchen, das ende März aus dem dänischen Zoo Aalborg kam, die 30 Monate alte Katze "Kiara" kam aus dem israelischen Zoo Jerusalem. Die beiden Tiere stünden seitdem unter strenger Beobachtung von Biologen, Veterinären und Tierpflegern. Das Zusammenführen habe gut geklappt, teilte die Zootierärztin Laura Sieckmann mit. Demnach erkunden die beiden gemeinsam ihr Gehege. Man habe sich für Asiatische Löwen entschieden, weil die Tiere in freier Wildbahn stark gefährdet sind. Der Zoo will mit der Haltung einen Teil zum Aufbau und Erhalt der Population beitragen. Im Osnabrücker Zoo leben neben den beiden neuen Asiatischen Löwen noch der Afrikanische Löwe "Kipangi".

