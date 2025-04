Stand: 03.04.2025 18:27 Uhr Autofahrerin durchbricht Hauswand - 210.000 Euro Schaden

Eine 43-jährige Autofahrerin ist in Ritterhude (Landkreis Osterholz) am Mittwochmorgen ungebremst in die Wand eines Einfamilienhauses gefahren. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, durchbrach das Auto dabei die Hauswand. Zuvor überfuhr sie aus ungeklärter Ursache die Einmündung des Hauses. Die 43-Jährige verletzte sich dabei schwer. Ihre Tochter, die als Beifahrerin auch im Auto saß, wurde leicht verletzt. Sie kamen in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 210.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (04791) 30 70 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.04.2025 | 15:00 Uhr