Journalismus einfach mal ausprobieren: Zukunftstag beim NDR Stand: 03.04.2025 19:48 Uhr In ganz Niedersachsen haben am Zukunftstag Kinder und Jugendliche in den NDR-Studios einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Ob Kamera oder Mikrofon - vieles durften sie auch gleich ausprobieren.

Statt zur Schule mal einen Tag in einen Beruf reinschauen - dafür ist der Zukunftstag da. Eine gute Möglichkeit um zu schauen, ob ein Beruf etwas für einen ist. Oder eher nicht. Auch im NDR Landesfunkhaus in Hannover waren rund 110 Schülerinnen und Schüler zu Gast. Sie konnten Moderatoren und Technikern nicht nur über die Schulter schauen, sondern das ein oder andere auch selbst ausprobieren.

Schülerinnen und Schüler machen den Praxis-Test beim NDR

Kinder und Jugendlichen konnten in Hannover selbst einmal vor dem Mikrofon stehen und eine Radiosendung gestalten. Da wurden Wetter- und Verkehrsservice geschrieben, Moderationen ausprobiert und geschaut, dass technisch alles funktioniert. Ähnlich lief es im Fernsehstudio. Außerdem haben zwei Gruppen einen Einblick in die Arbeit der NDR Radiophilharmonie bekommen und es gab einen Workshop zum Thema Fake News.

Auch in den Regional-Studios im ganzen Land war heute Zukunftstag

Im Studio Lüneburg waren sieben Kinder zu Gast. Nach der Redaktionskonferenz ging es auch direkt los. Zwei Gruppen machten sich auf, um einen Radio-Beitrag zu produzieren. Ein Thema: Wie bereitet sich ein Freibad auf die Saison vor? In Göttingen haben die Schülerinnen und Schüler einen Eiskonditor interviewt, in Braunschweig wurde eine Umfrage zum Thema Osterferien gemacht und auch in Osnabrück haben sich einige Besucherinnen und Besucher hinter der Kamera versucht.

