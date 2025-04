Stand: 03.04.2025 13:41 Uhr Bahnstrecke zwischen Hamburg und Maschen wieder freigegeben

Seit dem frühen Donnerstagnachmittag ist die Zugstrecke von Hamburg nach Maschen (Landkreis Harburg) wieder in beiden Richtungen freigegeben, so eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Zuvor waren Fernverkehrszüge noch über Rotenburg (Wümme) umgeleitet worden. Am Donnerstagvormittag wurde der gesamten Streckenabschnitt von Hamburg bis Lüneburg wegen eines Unfalls gesperrt - ein Notverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. Da es noch vereinzelt zu Verspätungen kommen könne, sollten sich Fahrgäste vorher im Internet erkundigen, hieß es am frühen Nachmittag von metronom.

