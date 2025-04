Einschränkungen im Zugverkehr: Streckensperrung über Ostern Stand: 02.04.2025 18:09 Uhr Vom 7. April bis 28. April fahren zwischen Hannover und Bremen der Deutschen Bahn zufolge keine Züge. Ein Bahndamm müsse aufwendig saniert werden, nachdem Erde abgesackt war. Schon jetzt kommt es zu Einschränkungen.

Während der dreiwöchigen Sperrung empfiehlt die Deutsche Bahn Reisenden über Hamburg-Harburg zu fahren. Die Auswirkungen der Sperrung betreffen den Angaben zufolge sowohl den Regional-, den Fern- und den Güterverkehr. Unter anderem fallen die Züge RE 1 und RE 8 zwischen Hannover und Neustadt am Rübenberge aus. Die S-Bahn S 2 fällt zwischen Wunstorf und Nienburg/Weser aus. Grund für die Schäden seien Bauarbeiten der Landesstraßenbehörde für eine Umgehungsstraße.

Bahndamm muss "aufwendig saniert werden"

Bei den Arbeiten für eine Umgehungsstraße sei die Bahnstrecke Hannover-Bremen am 10. März beschädigt worden: In Wunstorf (Region Hannover) sei das Erdreich abgesackt. Nun müsse der Damm aufwendig saniert werden. Während dieser Arbeiten ist laut Deutsche Bahn zwischen Wunstorf, Poggenhagen und Neustadt am Rübenberge kein Zugverkehr möglich. Nach der Reparatur der Schäden am Bahndamm seien darüber hinaus abschließende Arbeiten an der Oberleitung erforderlich, die voraussichtlich bis Mitte Mai andauern. In dieser Zeit müsse die Streckengeschwindigkeit auf 70 Kilometer pro Stunde begrenzt werden.

Bahn: Fahrgäste sollen sich vor Reiseantritt über Verbindung informieren

Im März war nach der Begutachtung der Bahnstrecke zwischen Wunstorf und Poggenhagen zunächst entschieden worden, dass auf etwa 300 Metern nur noch mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern in der Stunde gefahren werde. Das Unternehmen empfiehlt Fahrgästen, sich vor Reiseantritt auf bahn.de, im DB Navigator oder unter der Telefonnummer (030) 29 70 über die Verbindung zu informieren.

Aktuelle Einschränkungen:

ICE zwischen Hannover und Bremen/Oldenburg (Oldb) fallen zum Teil in beiden Fahrtrichtungen aus

in beiden Fahrtrichtungen aus IC zwischen Hannover und Bremen verspäten sich in beiden Fahrtrichtungen um etwa 15 Minuten

etwa 15 Minuten Die Bahn empfiehlt auf die Regionalzüge der Linien RE 1 und RE 8 auszuweichen

RE1 (Norddeich Mole - Bremen Hbf - Hannover Hbf): zusätzliche Halte in Poggenhagen, Eilvese, Hagen (Han) und Linsburg und in der Gegenrichtung für die ausfallenden Züge der S-Bahn Hannover der Linie S2.

RE8 (Bremerhaven-Lehe - Hannover Hbf): zusätzliche Halte in Poggenhagen, Eilvese, Hagen (Han) und Linsburg und in der Gegenrichtung für die ausfallenden Züge der S-Bahn Hannover der Linie S2.

Die Fahrtzeiten verlängern sich um bis zu 30 Minuten

Weitere Informationen Bahnstrecke Hamburg-Hannover: Sperrungen wegen Generalsanierung Die Bahn hat in Lüneburg bekannt gegeben, wann die Strecke in 2026 und 2029 jeweils gesperrt sein wird. mehr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr