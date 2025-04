Stand: 03.04.2025 18:35 Uhr Großbrand in Rosdorf bei Göttingen: Rauch zieht über Wohngebiet

Am späten Donnerstagnachmittag ist der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in Rosdorf (Landkreis Göttingen) in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ist aktuell noch vor Ort und versucht, das Feuer zu löschen, sagte ein Sprecher. Die Einsatzkräfte sprechen von einem Großfeuer. Die 47 Bewohner des Hauses mussten evakuiert werden - offenbar alle unverletzt. In Rosdorf ist eine große Rauchwolke über dem gesamten Wohngebiet zu sehen. Anwohner werden daher gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die genaue Brandursache ist bislang noch unklar.

