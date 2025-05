Feuerwehr im Einsatz - das Leben hinter dem Blaulicht

Stand: 12.05.2025 11:55 Uhr

Was treibt die die rund 140.00 Feuerwehrleute des zweitgrößten Landesverbands Deutschland an? Wie sieht Ihr Alltag aus? Die mehr als 3.300 Freiwilligen-, Berufs- und Werksfeuerwehren im Land fahren täglich in den Einsatz. Ihre Geschichten erzählen wir hier, Geschichten von Frauen und Männern, die berühren, inspirieren und zeigen, was Feuerwehrarbeit alles bedeutet. Im Podcast "Mein Einsatz" zum Beispiel. Und in vielen Artikeln und Videos. Und wir beantworten einige Fragen zur Feuerwehr, die immer wieder gestellt werden.