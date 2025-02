Mein Einsatz: Der NDR Feuerwehrpodcast kommt zurück Stand: 13.02.2025 06:00 Uhr In Deutschland gibt es rund eine Million freiwillige Feuerwehrleute, die in ihrer Freizeit ausrücken, wenn andere Hilfe brauchen. "Mein Einsatz - der NDR Feuerwehrpodcast" stellt diese Arbeit ins Rampenlicht.

Mit neuen, packenden Einsätzen geht der Podcast "Mein Einsatz" in die nächste Runde. Und mit einer neuen Stimme am Mikrofon: Neben NDR Reporter Torben Hildebrandt wird künftig Theresa Balzer die Feuerwehrleute im Podcast-Studio begrüßen. Sie ist aktive Feuerwehrfrau aus Brome im Landkreis Gifhorn. Die 40-Jährige freut sich auf den Rollenwechsel: "In unserem Podcast gibt es echte Einsätze, True Action aus erster Hand", sagt Theresa. Sie weiß, wovon sie spricht. In ihrer Heimatfeuerwehr ist sie einer der Aktivposten. "Es fasziniert mich, anderen Menschen zu helfen. Es ist ein wahnsinnig gutes Gefühl, im Ehrenamt was für die Gesellschaft zu tun."

Theresa und Torben am Mikrofon: True Action aus erster Hand

Es sind Ehrenamtliche, die nachts bei Eis und Schnee ausrücken, weil auf der Landstraße ein Auto gegen einen Baum geprallt ist. Es sind Ehrenamtliche, die vom Frühstückstisch aufspringen, weil im Nachbarort ein Einfamilienhaus in Flammen steht. Und es sind Ehrenamtliche, die unter schwerem Atemschutz Verletzte aus einem verrauchten Pflegeheim retten. "All diese Geschichten erzählen wir bei 'Mein Einsatz'", sagt Torben Hildebrandt. "Wir geben den Aktiven die Bühne, die sie verdient haben."

Krankenhaus-Brand und Bootsunglück

Theresa Balzer und Torben Hildebrandt haben in jeder Folge Feuerwehrleute zu Gast - zum Auftakt der zweiten Staffel berichten die Helfer von einem verheerenden Brand in einem Krankenhaus, über die dramatische Rettung nach einem Bootsunglück und über einen tragischen Arbeitsunfall mit einem Kartoffelroder. Es geht um Einsätze, die sich für immer ins Gedächtnis eingebrannt haben. Um Einsätze, die dramatisch, vielleicht auch skurril waren. Emotionen pur und spannende Geschichten.

Wissen, das Leben retten kann: Feuerlöscher und Erste Hilfe

Neu ist außerdem, dass Balzer und Hildebrandt unter dem Titel "Wissen, das Leben rettet" erklären, was in brenzligen Situationen zu tun ist. Ob Feuerlöscher für zuhause, Erste Hilfe am Unfallort oder Tipps zum Thema Rauchmelder: Der Service rund um Blaulicht-Themen liefert Infos und Tipps für alle, die sicher durch den Alltag kommen wollen.

Die Stimmen im Podcast

Torben Hildebrandt (43) ist Redakteur beim NDR in Hannover, er berichtet hauptsächlich über Politik und Wirtschaftsthemen. Daneben ist Torben ein Freund der großen Feuerwehrfamilie. Er war als Kind in der Jugendfeuerwehr und ist heute im Heidekreis Fördermitglied in zwei Feuerwehren. Die Idee zum Podcast entstand im Freundeskreis, als Feuerwehrleute von ihren packenden Einsätzen erzählten.

Theresa Balzer (40) ist in der Freiwilligen Feuerwehr Brome aktiv - und zwar im buchstäblichen Sinne. Sie ist Atemschutzgeräteträgerin und Maschinistin, sie ist ausgebildet für Einsätze im Chemikalienschutzanzug und sie hält auf dem Einsatzleitwagen die Fäden in der Hand. Theresa beherrscht Kettensäge und Motortrennschleifer - und dank des Lkw-Führerscheins fährt sie auch die großen Einsatzfahrzeuge. Wenn Theresa nicht für die Feuerwehr oder den NDR im Einsatz ist, arbeitet sie als Projektmanagerin in der Automobilbranche.

