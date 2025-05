Brand in Ankumer Seniorenheim: Wohl kein technischer Defekt Stand: 08.05.2025 18:03 Uhr Die Polizei schließt nach einer Explosion in einem Seniorenpflegeheim in Ankum (Landkreis Osnabrück) nach aktuellem Stand einen technischen Defekt aus. Das teilte am Donnerstag ein Sprecher dem NDR Niedersachsen mit.

Die Explosion in einem Badezimmer eines Bewohners führte am frühen Sonntagabend zu einem Brand. Verletzt wurde der Polizei zufolge niemand, das Gebäude musste aber evakuiert werden. Die 27 betroffenen Bewohnerinnen und Bewohner kamen in anderen Bereichen in dem Gebäude unter. Einige seien inzwischen wieder zurück in dem Trakt, so die Polizei. Der betroffene Raum sei versiegelt. Durch die Detonation ist auch die Wand zum Nachbarzimmer eingestürzt, so der Sprecher. Die Ursache ist unklar.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Es sei Glück, dass niemand verletzt wurde, sagte der Sprecher. Zum Zeitpunkt der Explosion habe sich ein Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner in einem Gemeinschaftsraum befunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen. Auch, dass jemand das Feuer absichtlich ausgelöst habe, werde derzeit nicht ausgeschlossen, so der Sprecher. Ende März hatte es schon einmal in dem Seniorenheim gebrannt. Damals hatten die Einsatzkräfte einen brennenden Pflegewagen im Flur des betroffenen Gebäudeteils gefunden. Eine Brandursache wurde in diesem Fall nicht gefunden. Die Polizei prüft, ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden gibt.

